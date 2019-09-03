Новосибирская область чествует целинников

Фото пресс-службы Законодательного собрания НСО

Депутаты Законодательного собрания приняли участие в торжественном собрании, посвященном 65-летию начала освоения целинных и залежных земель в Новосибирской области. Чествование ветеранов-целинников из разных районов области состоялось в ГКЗ имени А. М. Каца.

Труженики полей, встретившие молодость в эпопее освоения целинных и залежных земель, и их современные преемники отпраздновали свой юбилей. Молодые и боевые труженики в 1954 году освоили почти 670 тысяч гектаров новых земель. Наибольший вклад внесли хозяйства Кочковского, Ордынского, Краснозёрского, Доволенского, Купинского, Татарского районов.

В результате в 1956 году хлеборобы получили рекордный урожай: 100 миллионов пудов или 1 млн 668 тысяч тонн зерна – в несколько раз превысив урожаи доцелинных лет. За этот трудовой подвиг Указом Президиума Верховного Совета СССР Новосибирская область была удостоена высшей правительственной награды – Ордена Ленина.

Спикер регионального парламента Андрей Шимкив, поздравляя ветеранов, подчеркнул: живущие сегодня в долгу перед тем поколением. «Целиной для них были не только сотни и тысячи гектаров. Целиной для того поколения была вся страна – после войны нужно было выращивать хлеб. Под эти цели 96 тысяч комсомольцев приехали в Западную Сибирь. Двадцать тысяч – в Новосибирскую область. Среди них приехал и мой отец – украинский парень в село Легостаево. Целинники – это те люди, которым надо поклониться и сказать огромное спасибо», – сказал Андрей Шимким. Спикер напомнил, что часть тех целинных гектаров в 90-е годы прошлого века была утеряна.

«Наш долг перед этими людьми – восстановить всё то, что они сделали в начале 50-х годов. Это реальная задача при сегодняшней технике, наличии государственных программ как федеральных, так и региональных – таких как программа комплексного развития сельских территорий. Мы просто обязаны ввести в оборот те земли, которые героически осваивали целинники», – убеждён Андрей Шимкив.

В свою очередь председатель бюджетного комитета Законодательного собрания Александр Морозов отметил, что целина – это большое количество прибывших к нам со всей страны учителей, врачей, инженеров, работников культуры, внёсших новую кровь в нашу сибирскую жизнь.

Это новая культура, которую принесли с собой первоцелинники. И не верьте, что целина имеет противоречивые значения – только позитивные. И для нашего поколения, и для поколения, которое за нами, – это огромный пример решения колоссальной государственной задачи. Когда сегодня мы говорим: модернизация, информатизация, нано- и прочие технологии – посмотрите историю освоения целины, и многое станет ясно, как решать эти задачи».

Поздравляя целинников, первый вице-спикер Заксобрания Андрей Панфёров отметил, что сельское хозяйство для Новосибирской области в настоящее время является приоритетным направлением.

«В преддверии бюджета 2020 года мы будем рассматривать также вопросы социальной защищённости и поощрения работников сельского хозяйства, целинников, молодых специалистов аграрного комплекса. Сегодня есть доплаты к пенсиям специалистам, которые работают на селе, есть льготы по коммунальным услугам. Но это не тот пул льгот, который бы устраивал людей. На данный момент необходимо расширить перечень профессий, на которые будут распространяться сельские льготы», – заявил Андрей Панфёров.

Напомним, 2 сентября «путёвку» в новое здание для переполненной школы в посёлке вручил глава заксобрания Новосибирской области.