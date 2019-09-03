Новосибирский Левша попал в жуткую аварию

фото со страницы Владимира Анискина в социальной сети «ВКонтакте»

Новосибирский микромиатюрист Владимир Анискин попал в аварию на трассе под Новомирском; больше всего Левшу напугало двоение в глазах.

Известный новосибирский автор микроминиатюрных композиций Владимир Анискин попал в аварию в Черепановском районе Новосибирской области. Об этом Левша написал сегодня на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Как рассказал Владимир Анискин, ДТП произошло на участке трассы с реверсивным движением. Одновременно на обгон пошли несколько автомобилей, в том числе и Toyota Анискина. Начинающий водитель (на заднем стекле автомобиля заметна наклейка «восклицательный знак»), вероятно, недооценил дорожную обстановку. Судя по сообщению Владимира, за рулём сидела жена. Когда впереди идущие авто начали тормозить, автомобиль Анискиных влетел в грузовик.

«Секунд 10 у меня было головокружение, но это быстро прошло. Никакой головной боли и тошноты не было. Позже, на следующий день, врач офтальмолог при осмотре глаза не подтвердил сотрясения головного мозга. Поставил диагноз – легкая контузия глаза. Самое неприятное и тревожащее меня было то, что после аварии у меня двоилось изображение – смотрю на Светика и вижу две её головы, два носа, четыре глаза – один над другим. Мысли: что это, надолго ли, пройдёт ли само. К счастью, двоение прошло само часов через 5. Но эти 5 часов — невероятное напряжение», – написал микроминиатюрист.

Напомним, 22 мая Владимир Анискин презентовал микроикону Николая Чудотворца.