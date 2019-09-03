Новосибирский Левша попал в жуткую аварию

Лента новостейПредложить новость
Экс-претендент на должность мэра Новосибирска открыл магазин для геев в Берлине
Красноярские хирурги спасли нуждающегося в срочной пересадке сердца мужчину
Картину с изображением Иисуса продаёт новосибирец за два миллиона рублей
Новосибирец попросил обезопасить полуразрушенную казарму от детских игр
Отделочник искромсал собутыльника ножом за любовный скандал в Новосибирске
Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями
Придётся потерпеть: накопительную часть пенсию замораживают ещё на год
Новосибирский Левша попал в жуткую авариюРубрика: общество, проиcшествия
05.09.2019 09:39
фото со страницы Владимира Анискина в социальной сети «ВКонтакте»
Новосибирский микромиатюрист Владимир Анискин попал в аварию на трассе под Новомирском; больше всего Левшу напугало двоение в глазах.
Известный новосибирский автор микроминиатюрных композиций Владимир Анискин попал в аварию в Черепановском районе Новосибирской области. Об этом Левша написал сегодня на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».
Как рассказал Владимир Анискин, ДТП произошло на участке трассы с реверсивным движением. Одновременно на обгон пошли несколько автомобилей, в том числе и Toyota Анискина. Начинающий водитель (на заднем стекле автомобиля заметна наклейка «восклицательный знак»), вероятно, недооценил дорожную обстановку. Судя по сообщению Владимира, за рулём сидела жена. Когда впереди идущие авто начали тормозить, автомобиль Анискиных влетел в грузовик.
«Секунд 10 у меня было головокружение, но это быстро прошло. Никакой головной боли и тошноты не было. Позже, на следующий день, врач офтальмолог при осмотре глаза не подтвердил сотрясения головного мозга. Поставил диагноз – легкая контузия глаза. Самое неприятное и тревожащее меня было то, что после аварии у меня двоилось изображение – смотрю на Светика и вижу две её головы, два носа, четыре глаза – один над другим. Мысли: что это, надолго ли, пройдёт ли само. К счастью, двоение прошло само часов через 5. Но эти 5 часов — невероятное напряжение», – написал микроминиатюрист.
Напомним, 22 мая Владимир Анискин презентовал микроикону Николая Чудотворца.
Татьяна Картавых
Комментарии
Лента новостей
Экс-претендент на должность мэра Новосибирска открыл магазин для геев в Берлине
Красноярские хирурги спасли нуждающегося в срочной пересадке сердца мужчину
Картину с изображением Иисуса продаёт новосибирец за два миллиона рублей
Новосибирец попросил обезопасить полуразрушенную казарму от детских игр
Отделочник искромсал собутыльника ножом за любовный скандал в Новосибирске
Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями
Придётся потерпеть: накопительную часть пенсию замораживают ещё на год
Статьи по теме
«Олды тут» – как наши мамы и бабушки покоряют интернет
Как перевести наших старших родственников через дорогу между п...
Дороги ждут хозяина
Что делать, чтобы нехватка специалистов и подорожание ...
Новости по теме
Популярное