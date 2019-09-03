Новосибирский оперный театр уволил заслуженного артиста России

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Новосибирский оперный театр уволил заслуженного артиста РоссииРубрика: общество, культура
05.09.2019 15:43
фото со страницы Владимира Огнева в социальной сети Facebook
Новосибирский театр оперы и балета не стал продлевать контракт с заслуженным артистом России Владимиром Огневым; артист считает, что уволен по политическим мотивам, связанным с его активной позицией в социальных сетях.
НОВАТ не продлил контракт с одним из ведущих артистов.
«Руководство НОВАТа меня уволило, 3 сентября мне позвонили из режиссёрского управления театра, сообщив, что со мной не продлён договор», – сообщил Владимир Огнев в социальных сетях.
Он заявил, что ещё 18 декабря прошлого года у него состоялась беседа с генеральным директором театра Арой Карапетяном.
«Перед репетицией "Севильского цирюльника" он вызвал меня в свой кабинет якобы для выяснения обстоятельств производственной травмы на спектакле. Затем развернул ко мне свой компьютер и продемонстрировал скриншоты моих же постов месячной давности в "Фейсбуке". При этом он несколько раз произнес фразу: "Неужели вся ваша жизнь стоит ваших высказываний в интернете?" – пожаловался артист.
Как отметил Огнев, после этого ему предложили написать заявление об уходе. Примечательно, что ещё два года назад, когда он отмечал свое пятидесятилетие, артист находился «на хорошем счету».
«Он – настоящий артист. С Владимиром Огневым мы познакомились еще в "Геликон опере". Уже тогда меня восхищало понимание и театра, и оперы. Есть прекрасные певцы, прекрасные артисты, но не все могут, как Владимир, быть настоящими певцами-артистами, владеющими действенной и невероятно правдивой сценической интонацией», – восторженно писал главный режиссёр театра Вячеслав Стародубцев.
Рассказывая о своём увольнении, Владимир Огнев напомнил, что в Новосибирский оперный его пригласил в 1992 году народный артист СССР Валерий Егудин.
«Вся моя жизнь неразрывно связана с культурой нашего города: здесь я учился в музыкальном училище на дирижёрско-хоровом факультете, служил в Советской Армии, окончил вокальный факультет консерватории имени Глинки у Анатолия Жукова, а во время учёбы посещал факультативно уроки симфонического дирижирования у Арнольда Михайловича Каца, Это моя земля, и уезжать я не собираюсь. Здесь я родился. Здесь и упокоюсь. Это моя Родина», – высказал свою позицию артист.
По его словам, друзья порекомендовали ему написать заявление в прокуратуру о преследовании.
«Я этого делать не стал, не придал тогда должного значения угрозам директора. Видимо, зря. Реализация угроз, как видите, началась. И теперь у меня есть все основания волноваться за свою семью. Мы как раз сейчас ждём ребёнка, а действия руководства театра заставляют всерьёз задуматься об угрозах, которые начали реализовываться», – добавил Владимир Огнев.
Об этом конфликте певец уже сообщил председателю Союза театральных деятелей России Александру Калягину и ждёт реакции от представителей столичных театральных кругов.
Напомним, артисты НОВАТА показали балет «Спартак» Владимиру Путину.
Полина Кузнецова
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