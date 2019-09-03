Новосибирский оперный театр уволил заслуженного артиста России

фото со страницы Владимира Огнева в социальной сети Facebook

Новосибирский театр оперы и балета не стал продлевать контракт с заслуженным артистом России Владимиром Огневым; артист считает, что уволен по политическим мотивам, связанным с его активной позицией в социальных сетях.

НОВАТ не продлил контракт с одним из ведущих артистов.

«Руководство НОВАТа меня уволило, 3 сентября мне позвонили из режиссёрского управления театра, сообщив, что со мной не продлён договор», – сообщил Владимир Огнев в социальных сетях.

Он заявил, что ещё 18 декабря прошлого года у него состоялась беседа с генеральным директором театра Арой Карапетяном.

«Перед репетицией "Севильского цирюльника" он вызвал меня в свой кабинет якобы для выяснения обстоятельств производственной травмы на спектакле. Затем развернул ко мне свой компьютер и продемонстрировал скриншоты моих же постов месячной давности в "Фейсбуке". При этом он несколько раз произнес фразу: "Неужели вся ваша жизнь стоит ваших высказываний в интернете?" – пожаловался артист.

Как отметил Огнев, после этого ему предложили написать заявление об уходе. Примечательно, что ещё два года назад, когда он отмечал свое пятидесятилетие, артист находился «на хорошем счету».

«Он – настоящий артист. С Владимиром Огневым мы познакомились еще в "Геликон опере". Уже тогда меня восхищало понимание и театра, и оперы. Есть прекрасные певцы, прекрасные артисты, но не все могут, как Владимир, быть настоящими певцами-артистами, владеющими действенной и невероятно правдивой сценической интонацией», – восторженно писал главный режиссёр театра Вячеслав Стародубцев.

Рассказывая о своём увольнении, Владимир Огнев напомнил, что в Новосибирский оперный его пригласил в 1992 году народный артист СССР Валерий Егудин.

«Вся моя жизнь неразрывно связана с культурой нашего города: здесь я учился в музыкальном училище на дирижёрско-хоровом факультете, служил в Советской Армии, окончил вокальный факультет консерватории имени Глинки у Анатолия Жукова, а во время учёбы посещал факультативно уроки симфонического дирижирования у Арнольда Михайловича Каца, Это моя земля, и уезжать я не собираюсь. Здесь я родился. Здесь и упокоюсь. Это моя Родина», – высказал свою позицию артист.

По его словам, друзья порекомендовали ему написать заявление в прокуратуру о преследовании.

«Я этого делать не стал, не придал тогда должного значения угрозам директора. Видимо, зря. Реализация угроз, как видите, началась. И теперь у меня есть все основания волноваться за свою семью. Мы как раз сейчас ждём ребёнка, а действия руководства театра заставляют всерьёз задуматься об угрозах, которые начали реализовываться», – добавил Владимир Огнев.

Об этом конфликте певец уже сообщил председателю Союза театральных деятелей России Александру Калягину и ждёт реакции от представителей столичных театральных кругов.

Напомним, артисты НОВАТА показали балет «Спартак» Владимиру Путину.