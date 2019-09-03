Лента новостейПредложить новость
Сбербанк запустит новый горнолыжный подъемник на всесезонном курорте «Манжерок»
Внедорожник-«сиротка» достался психбольнице для преступников в Новосибирске
Новосибирцы вышли на пикет против обустройства промзоны рядом с жилым сектором
В Новосибирской областной филармонии запретили записывать совещания
Цирк шапито у новосибирской «Меги» отказался отменять представления
В Новосибирске в шестой раз пройдёт масштабная выставка недвижимости
Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями
Придётся потерпеть: накопительную часть пенсию замораживают ещё на год
Новосибирцы вышли на пикет против обустройства промзоны рядом с жилым секторомРубрика: общество, проиcшествия
05.09.2019 17:57
Сиб.фм
Жители Ленинского района вышли с плакатами на улицы города; они возмущены желанием властей построить песчаный карьер.
Согласованный пикет против превращения жилого сектора в промышленную зону прошёл сегодня, 5 сентября, в Новосибирске. Акция протеста состоялась по адресу Красный проспект, 63. Оспорить решение властей пришли несколько десятков человек, которые принесли с собой плакаты с громкими лозунгами.
«В промышленную зону попадут 800 домов в частном секторе. Территорию забирают без права выкупа. Это значит, что мы не сможем отремонтировать, продать или подарить свои дома», – рассказала корреспонденту Сиб.фм Анастасия, участница пикета.
Всё началось, когда мэрия города утвердила схему земельного участка в районе улиц Дукача и Станционной. По замыслу, в 2020 году на месте зелёной зоны, где можно встретить много животных и растений из Красной книги, начнут разрабатывать месторождение песка Кучино. Заниматься добычей всего в нескольких метрах от жилых домов должна компания «Старица». Местных жителей возмутило, что из-за такого решения они не смогут расширять свои территории и покупать новые участки.
Напомним, 31 августа пикет обманутых дольщиков прошёл в Новосибирске.
Никита Минин
Комментарии
Лента новостей
Сбербанк запустит новый горнолыжный подъемник на всесезонном курорте «Манжерок»
Внедорожник-«сиротка» достался психбольнице для преступников в Новосибирске
Новосибирцы вышли на пикет против обустройства промзоны рядом с жилым сектором
В Новосибирской областной филармонии запретили записывать совещания
Цирк шапито у новосибирской «Меги» отказался отменять представления
В Новосибирске в шестой раз пройдёт масштабная выставка недвижимости
Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями
Придётся потерпеть: накопительную часть пенсию замораживают ещё на год
Статьи по теме
«Олды тут» – как наши мамы и бабушки покоряют интернет
Как перевести наших старших родственников через дорогу между п...
Дороги ждут хозяина
Что делать, чтобы нехватка специалистов и подорожание ...
Новости по теме
Популярное