3 балла
+13
66.05 72.88
Love Radio слушать online Реклама на сиб.фм
Авто Недвижимость Работа

Лента новостей

Предложить новость

Сбербанк запустит новый горнолыжный подъемник на всесезонном курорте «Манжерок»

сегодня 18:50 Общество 0 Коммент.

Внедорожник-«сиротка» достался психбольнице для преступников в Новосибирске

сегодня 18:36 Общество 0 Коммент.

Новосибирцы вышли на пикет против обустройства промзоны рядом с жилым сектором

сегодня 17:57 Общество 0 Коммент.

Видео: игривых енотов покормили фруктами в Новосибирском зоопарке

сегодня 17:42 Общество 0 Коммент.

В Новосибирской областной филармонии запретили записывать совещания

сегодня 17:25 Общество 0 Коммент.

Роспотребнадзор признал российские арбузы опасными для здоровья

сегодня 16:56 Общество 0 Коммент.

Сибирячка устроила фотосессию в стиле книги «Оно» Стивена Кинга

сегодня 15:56 Общество 0 Коммент.

Виртуальный концертный зал откроется в Новосибирской области в рамках нацпроекта «Культура»

сегодня 15:34 Общество 0 Коммент.

Горнорабочего затянуло в комбайн в Кузбассе

сегодня 14:23 Общество 0 Коммент.

Учёные рассказали, как не дать коже состариться из-за загара

сегодня 14:01 Общество 0 Коммент.

Череп пещерного льва нашли на стройке в Красноярске

сегодня 13:41 Общество 0 Коммент.

Цирк шапито у новосибирской «Меги» отказался отменять представления

сегодня 13:26 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске в шестой раз пройдёт масштабная выставка недвижимости

сегодня 13:10 Бизнес 0 Коммент.

«Коктейлем Молотова» закидали школу омские ученики

сегодня 12:22 Хроника 0 Коммент.

Землетрясение зафиксировали под Новосибирском

сегодня 12:11 Общество 0 Коммент.

ХК «Сибирь» принимает «Адмирал» из Приморья

сегодня 12:02 Общество 0 Коммент.

Сибиряки нашли секретное место обитания гигантских щук

сегодня 11:51 Общество 0 Коммент.

Два самолёта повредили работники в Толмачёво

сегодня 10:55 Хроника 0 Коммент.

Обнажённая сибирячка устроила фотосессию в парке

сегодня 10:07 Общество 0 Коммент.

В День знаний школьников поздравили «рюмкой водки»

03.09.2019 Общество 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Яйцо стало самой влиятельной знаменитостью в интернете

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

«Игра престолов» побила очередной рекорд

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Путин одобрил повышение зарплаты сержантам и рядовым Вооружённых сил

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Егор Крид выпустил вторую сольную песню

17.07.2019 Культура 0 Коммент.

Придётся потерпеть: накопительную часть пенсию замораживают ещё на год

16.07.2019 Экономика 0 Коммент.

Следующим агентом 007 может стать женщина

15.07.2019 Культура 0 Коммент.

Новосибирцы вышли на пикет против обустройства промзоны рядом с жилым сектором

Рубрика: общество, проиcшествия

05.09.2019 17:57

Сиб.фм

Жители Ленинского района вышли с плакатами на улицы города; они возмущены желанием властей построить песчаный карьер.

Согласованный пикет против превращения жилого сектора в промышленную зону прошёл сегодня, 5 сентября, в Новосибирске. Акция протеста состоялась по адресу Красный проспект, 63. Оспорить решение властей пришли несколько десятков человек, которые принесли с собой плакаты с громкими лозунгами. 

«В промышленную зону попадут 800 домов в частном секторе. Территорию забирают без права выкупа. Это значит, что мы не сможем отремонтировать, продать или подарить свои дома», – рассказала корреспонденту Сиб.фм Анастасия, участница пикета. 

Всё началось, когда мэрия города утвердила схему земельного участка в районе улиц Дукача и Станционной. По замыслу, в 2020 году на месте зелёной зоны, где можно встретить много животных и растений из Красной книги, начнут разрабатывать месторождение песка Кучино. Заниматься добычей всего в нескольких метрах от жилых домов должна компания «Старица». Местных жителей возмутило, что из-за такого решения они не смогут расширять свои территории и покупать новые участки. 

Напомним, 31 августа пикет обманутых дольщиков прошёл в Новосибирске. 

Никита Минин

Теги: Новосибирская область пикет

Комментарии

Ваш e-mail
Ваш никнейм
Комментарий

Лента новостей

Предложить новость

Сбербанк запустит новый горнолыжный подъемник на всесезонном курорте «Манжерок»

сегодня 18:50 Общество 0 Коммент.

Внедорожник-«сиротка» достался психбольнице для преступников в Новосибирске

сегодня 18:36 Общество 0 Коммент.

Новосибирцы вышли на пикет против обустройства промзоны рядом с жилым сектором

сегодня 17:57 Общество 0 Коммент.

Видео: игривых енотов покормили фруктами в Новосибирском зоопарке

сегодня 17:42 Общество 0 Коммент.

В Новосибирской областной филармонии запретили записывать совещания

сегодня 17:25 Общество 0 Коммент.

Роспотребнадзор признал российские арбузы опасными для здоровья

сегодня 16:56 Общество 0 Коммент.

Сибирячка устроила фотосессию в стиле книги «Оно» Стивена Кинга

сегодня 15:56 Общество 0 Коммент.

Виртуальный концертный зал откроется в Новосибирской области в рамках нацпроекта «Культура»

сегодня 15:34 Общество 0 Коммент.

Горнорабочего затянуло в комбайн в Кузбассе

сегодня 14:23 Общество 0 Коммент.

Учёные рассказали, как не дать коже состариться из-за загара

сегодня 14:01 Общество 0 Коммент.

Череп пещерного льва нашли на стройке в Красноярске

сегодня 13:41 Общество 0 Коммент.

Цирк шапито у новосибирской «Меги» отказался отменять представления

сегодня 13:26 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске в шестой раз пройдёт масштабная выставка недвижимости

сегодня 13:10 Бизнес 0 Коммент.

«Коктейлем Молотова» закидали школу омские ученики

сегодня 12:22 Хроника 0 Коммент.

Землетрясение зафиксировали под Новосибирском

сегодня 12:11 Общество 0 Коммент.

ХК «Сибирь» принимает «Адмирал» из Приморья

сегодня 12:02 Общество 0 Коммент.

Сибиряки нашли секретное место обитания гигантских щук

сегодня 11:51 Общество 0 Коммент.

Два самолёта повредили работники в Толмачёво

сегодня 10:55 Хроника 0 Коммент.

Обнажённая сибирячка устроила фотосессию в парке

сегодня 10:07 Общество 0 Коммент.

В День знаний школьников поздравили «рюмкой водки»

03.09.2019 Общество 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Яйцо стало самой влиятельной знаменитостью в интернете

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

«Игра престолов» побила очередной рекорд

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Путин одобрил повышение зарплаты сержантам и рядовым Вооружённых сил

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Егор Крид выпустил вторую сольную песню

17.07.2019 Культура 0 Коммент.

Придётся потерпеть: накопительную часть пенсию замораживают ещё на год

16.07.2019 Экономика 0 Коммент.

Следующим агентом 007 может стать женщина

15.07.2019 Культура 0 Коммент.

Статьи по теме

Image
12.08.2019

Культура городских террас

Квартира с собственным приусадебным участк...

Читать далее
Image
24.07.2019

«Олды тут» – как наши мамы и бабушки покоряют интернет

Как перевести наших старших родственников через дорогу между п...

Читать далее
Image
21.06.2019

Миллиарды на наказы

Денег добавили, но нужно ещё больше

Читать далее
Image
19.06.2019

Автобус дальше не идёт

Почему власти районов Новосибирской области и пер...

Читать далее
Image
14.06.2019

Дороги ждут хозяина

Что делать, чтобы нехватка специалистов и подорожание ...

Читать далее
Image
06.06.2019

Нарушения по дороге к школе

Депутаты Заксобрания нашли нарушения в о...

Читать далее

Новости по теме

Сибирячка устроила фотосессию в стиле книги «Оно» Стивена Кинга сегодня 15:56 Новосибирский оперный театр уволил заслуженного артиста России сегодня 15:43 «Как овцу на ферме»: торопливая парикмахерша обкромсала волосы пожилой сибирячке сегодня 13:07

Популярное

Image

Дальнобойщик продал фуру новосибирского мороженого по дороге в Як...

Image

Новосибирский фотограф показал тотальную разруху после наводнения...

Image

Отряд прекрасных амазонок шокировал селян под Новосибирском

Image

Вакансию с самой большой зарплатой в Сибири предлагают в Новосиби...

Image

Новосибирец превратил ванную в сауну и проиграл соседям в суде

Image

Известный блогер извинился за травлю невиновной в живодёрстве нов...

Image

Первый снег пройдёт в Новосибирске в сентябре

Image

Камень вдвое дороже золота открыли учёные в Сибири

Image

Восьмилетняя школьница осиротела после страшного ДТП в Бийске

Image

Самые пышногрудые женщины живут в Новосибирске

Image

Остались без крыши: жители Новосибирской области пожаловались на ...

Image

Новосибирцы устраняют последствия пронёсшегося над городом шторма

Image

Пожилой химик из Академгородка найден погибшим