Новосибирцы вышли на пикет против обустройства промзоны рядом с жилым сектором

Сиб.фм

Жители Ленинского района вышли с плакатами на улицы города; они возмущены желанием властей построить песчаный карьер.

Согласованный пикет против превращения жилого сектора в промышленную зону прошёл сегодня, 5 сентября, в Новосибирске. Акция протеста состоялась по адресу Красный проспект, 63. Оспорить решение властей пришли несколько десятков человек, которые принесли с собой плакаты с громкими лозунгами.

«В промышленную зону попадут 800 домов в частном секторе. Территорию забирают без права выкупа. Это значит, что мы не сможем отремонтировать, продать или подарить свои дома», – рассказала корреспонденту Сиб.фм Анастасия, участница пикета.

Всё началось, когда мэрия города утвердила схему земельного участка в районе улиц Дукача и Станционной. По замыслу, в 2020 году на месте зелёной зоны, где можно встретить много животных и растений из Красной книги, начнут разрабатывать месторождение песка Кучино. Заниматься добычей всего в нескольких метрах от жилых домов должна компания «Старица». Местных жителей возмутило, что из-за такого решения они не смогут расширять свои территории и покупать новые участки.

Напомним, 31 августа пикет обманутых дольщиков прошёл в Новосибирске.