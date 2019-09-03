Обнажённая сибирячка устроила фотосессию в парке

фото Анны Андронович с её страницы в социальной сети Instagram, автор фото Тереза Шахназарян

Жительница Новосибирска разделась, чтобы показать единство с природой; кадр сделан в парке Крыма.

Учитель йоги из Новосибирска Анна Андронович устроила откровенную фотосессию в парке Крыма. Одним кадром сибирячка поделилась на своей странице в Instagram.

Анна обнажилась, чтобы продемонстрировать близость человека с окружающей средой. «Ты – часть природы», – так подписана фотография. Провокационную съёмку провела фотограф из Крыма Тереза Шахназарян.

Пользователи интернета уже успели выразить свой восторг от увиденной фотографии:

«Фото очень красивое, чувствуется лёгкость и слияние с природой!»,

«Какая искренняя фотография, восхищаюсь вашей смелостью!»,

«Вы красавица».

Напомним, 2 сентября блогерша из Кузбасса сделала откровенные фото на фоне Президентского училища.