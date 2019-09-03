Обнажённая сибирячка устроила фотосессию в парке

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Обнажённая сибирячка устроила фотосессию в паркеРубрика: общество
05.09.2019 10:07
фото Анны Андронович с её страницы в социальной сети Instagram, автор фото Тереза Шахназарян
Жительница Новосибирска разделась, чтобы показать единство с природой; кадр сделан в парке Крыма.
Учитель йоги из Новосибирска Анна Андронович устроила откровенную фотосессию в парке Крыма. Одним кадром сибирячка поделилась на своей странице в Instagram.
Анна обнажилась, чтобы продемонстрировать близость человека с окружающей средой. «Ты – часть природы», – так подписана фотография. Провокационную съёмку провела фотограф из Крыма Тереза Шахназарян.
Пользователи интернета уже успели выразить свой восторг от увиденной фотографии:
«Фото очень красивое, чувствуется лёгкость и слияние с природой!»,
«Какая искренняя фотография, восхищаюсь вашей смелостью!»,
«Вы красавица».
Напомним, 2 сентября блогерша из Кузбасса сделала откровенные фото на фоне Президентского училища.
Никита Минин
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