Погода на выходных в Новосибирске: дождливо и свежо

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Синоптики прогнозируют, что в выходные пройдут небольшие дожди; несмотря на это, днём на улице будет тепло.

В Новосибирске подходит к концу первая неделя осени: на выходных будет преобладать пасмурная погода, временами ожидаются дожди.

По данным сайта Западно-Сибирского УГМС, утром пятницы город накроет туман, поэтому водителям следует быть осторожнее на дорогах. Днём воздух прогреется до +20...+22 градуса, к вечеру же снова похолодает +6...+8. Ветер будет дуть восточный, 5-10 метров в секунду. Осадков не предвидится. Атмосферное давление будет держаться у отметки 750 миллиметров ртутного столба.

Суббота будет особенно дождливой: идеальная погода для того, чтобы завернуться в тёплый плед и посвятить день чтению любимой книги. Днём будет тепло, +19...+21 градус, к ночи столбик термометра опустится до +8...+10. Небольшой дождь начнётся ещё утром и продолжится до самого вечера. Ветер будет дуть с силой 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление составит 746 миллиметров ртутного столба.

Утро воскресенья встретит новосибирцев хмурым и серым небом. Днём местами будет идти небольшой дождь. В первой половине дня потеплеет до +19...+21 градуса, однако к вечеру снова станет холодно: +7...+9. На протяжении всего воскресенья будет дуть восточный ветер со скоростью 4-9 метров в секунду. В течение дня атмосферное давление будет держаться на уровне 747 миллиметров ртутного столба.

Напомним, в прошлые выходные на Новосибирск обрушился ураган.