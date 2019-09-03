Пожилой серийный педофил попался при изнасиловании 12-летней девочки

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Известно, что мужчина также надругался над детьми семи и девяти лет; ранее он был осуждён на 12 лет за педофилию.

Пожилой педофил изнасиловал 12-летнюю девочку в Волгограде. Об этом сообщили сегодня, 5 сентября, в региональном СУ СК РФ. В полицию обратилась мама девочки.

По данным следствия, 60-летний мужчина проник в жилище женщины, когда её не было дома, и изнасиловал дочь хозяйки квартиры. Специалисты составили портрет подозреваемого со слов девочки, а также изучили записи с камер видеонаблюдения. Благодаря этим действиям подозреваемого быстро нашли и задержали. При обыске были найдены вещи, на которые указала пострадавшая.

Во время допроса подозреваемый признал свою вину. Как выяснилось позднее, на его счету было ещё два изнасилования: пострадавшими стали девочки девяти и семи лет. Прежде мужчина уже был осуждён за педофилию. В 2001 году он получил 12 лет тюрьмы.

На данный момент следователи проверяют, есть ли на счету подозреваемого ещё преступления.

Напомним, в августе 2019 года педофил насиловал и истязал пятилетнюю падчерицу.