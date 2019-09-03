Прибытие трёх рейсов задерживается в Толмачёво

Фото со станицы аэропорта Толмачёво в социальной сети «ВКонтакте»

Три самолёта из Якутска, Иркутска и Хабаровска прилетят позже заявленного в расписании времени; это связано с их поздним вылетом из Толмачёво.

Несмотря на туман, новосибирский аэропорт работает в штатном режиме. Однако три рейса авиакомпании S7 всё же задерживаются. Это связано с поздним вылетом из Толмачёво.

По данным сайта Flightradar24, больше всего опаздывает рейс из Якутска S7-5270. Вместо 7:40 самолёт прибудет только в 12:20. Самолёт из Хабаровска задерживается на 2 часа. Рейс S7-5238 ожидается в Толмачёво в 12:25, а не в 10:20. Больше всего «повезло» пассажирам рейса S7-5228 из Иркутска. Их самолёт опоздает на 1 час 10 минут. Расчётное время прибытия в Новосибирск – 10:30.

Напомним, 21 августа три рейса из Иркутска, Братска и Красноярска прилетели в Новосибирск с задержкой.