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Прибытие трёх рейсов задерживается в Толмачёво

Рубрика: общество

05.09.2019 09:17

Фото со станицы аэропорта Толмачёво в социальной сети «ВКонтакте»

Три самолёта из Якутска, Иркутска и Хабаровска прилетят позже заявленного в расписании времени; это связано с их поздним вылетом из Толмачёво.

Несмотря на туман, новосибирский аэропорт работает в штатном режиме. Однако три рейса авиакомпании S7 всё же задерживаются. Это связано с поздним вылетом из Толмачёво.

По данным сайта Flightradar24, больше всего опаздывает рейс из Якутска S7-5270. Вместо 7:40 самолёт прибудет только в 12:20. Самолёт из Хабаровска задерживается на 2 часа. Рейс S7-5238 ожидается в Толмачёво в 12:25, а не в 10:20. Больше всего «повезло» пассажирам рейса S7-5228 из Иркутска. Их самолёт опоздает на 1 час 10 минут. Расчётное время прибытия в Новосибирск – 10:30.

Напомним, 21 августа три рейса из Иркутска, Братска и Красноярска прилетели в Новосибирск с задержкой.

 

Анатолий Якимов

Теги: Толмачёво S7 Новосибирск самолёты

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Прибытие трёх рейсов задерживается в Толмачёво

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Новая квартира с дырой в потолке досталась новосибирцам

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вчера 20:20 Общество 0 Коммент.

Новосибирец попросил обезопасить полуразрушенную казарму от детских игр

вчера 19:54 Общество 0 Коммент.

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вчера 19:27 Общество 0 Коммент.

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вчера 19:02 Хроника 0 Коммент.

Красотки в небе: сибирячки зависли в воздухе ради эффектных фото

вчера 17:49 Общество 0 Коммент.

Сотни детей эвакуировали из школы под Новосибирском

вчера 17:24 Общество 0 Коммент.

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21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Яйцо стало самой влиятельной знаменитостью в интернете

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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