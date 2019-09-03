Пьяный мужчина выстрелил в детей из пневматической винтовки

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Пьяный мужчина выстрелил в детей из пневматической винтовкиРубрика: проиcшествия
05.09.2019 16:09
Фото с сайта shutterstock.com
Мужчину раздражало, что дети шумят на улице; от выстрела пострадала шестилетняя девочка.
Мужчина ранил шестилетнюю девочку выстрелом из пневматической винтовки в Хабаровске. Об этом сообщили на сайте регионального СУ СК РФ.
Происшествие случилось 1 сентября 2019 года. 52-летний мужчина, проживавший на первом этаже дома, разозлился из-за того, что игравшие на улице дети сильно шумели. Он взял пневматическую винтовку и вышел на площадку, где выстрелил в группу ребят. В результате пострадала шестилетняя девочка. Её оперативно доставили в больницу, где ей была оказана квалифицированная помощь.
Мужчину арестовали и заключили под стражу. В его отношении возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство». Ранее он уже был судим по статье «Угроза убийством». Расследование преступления продолжается.
Напомним, в июле 2019 года мужчина выстрелил из карабина в голову знакомому на Алтае.
Дарья Мелехова
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