Пьяный мужчина выстрелил в детей из пневматической винтовки

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Мужчину раздражало, что дети шумят на улице; от выстрела пострадала шестилетняя девочка.

Мужчина ранил шестилетнюю девочку выстрелом из пневматической винтовки в Хабаровске. Об этом сообщили на сайте регионального СУ СК РФ.

Происшествие случилось 1 сентября 2019 года. 52-летний мужчина, проживавший на первом этаже дома, разозлился из-за того, что игравшие на улице дети сильно шумели. Он взял пневматическую винтовку и вышел на площадку, где выстрелил в группу ребят. В результате пострадала шестилетняя девочка. Её оперативно доставили в больницу, где ей была оказана квалифицированная помощь.

Мужчину арестовали и заключили под стражу. В его отношении возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство». Ранее он уже был судим по статье «Угроза убийством». Расследование преступления продолжается.

Напомним, в июле 2019 года мужчина выстрелил из карабина в голову знакомому на Алтае.