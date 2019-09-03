Пьяный отчим изнасиловал десятилетнюю девочку

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Пьяный отчим изнасиловал десятилетнюю девочкуРубрика: проиcшествия
05.09.2019 11:36
Фото с сайта Pixabay.com
Об изнасиловании стало известно после медосмотра; обвиняемому грозит до 20 лет тюрьмы.
Житель Малопургинского района Республики Удмуртия изнасиловал десятилетнюю дочь своей сожительницы, сообщили на сайте региональной прокуратуры.
Пьяный мужчина изнасиловал девочку в декабре 2014 года. Преступление вскрылось спустя несколько лет во время школьного медосмотра. Врач забил тревогу, и девочка рассказала о случившемся. Следователи оперативно нашли виновного и заключили под стражу.
Сейчас мужчина обвиняется по статье «Изнасилование, совершённое в отношении потерпевшей, не достигшей четырнадцатилетнего возраста». Дело направлено в суд для рассмотрения. Обвиняемому грозит до 20 лет тюрьмы.
Напомним, в июле 2019 года вынесли приговор отчиму, который насиловал троих девочек в Кемеровской области.
Дарья Мелехова
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