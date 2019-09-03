Роспотребнадзор признал российские арбузы опасными для здоровья

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Фрукты и овощи, выращенные в России, проверили специалисты Центра гигиены и эпидемиологии; по результатам тестов, многие образцы опасны для употребления.

В некоторых продуктах содержание вредных веществ в десятки раз выше предельной допустимой концентрации. Как сообщает «РИА Новости», в исследовании Роспотребнадзора участвовали фрукты и овощи нового урожая: дыня «гуляби» из Ростовской области, арбузы из Крыма, огурцы «мева» из Белгорода, виноград «плевен» и яблоки «женева эрли» из Краснодара, персики от ООО ИЦ «Колибри». Также в эксперименте участвовали тульские укроп, петрушка и зелёный лук.

Все продукты были проверены на соли тяжёлых металлов, пестициды и нитраты. Первые два показателя оказались в норме во всех образцах. Что касается нитратов, то их повышенное содержание выявили в дынях и укропе.

Содержание железа, калия, кальция, магния, натрия и фосфора в норме было только у персиков. В остальных продуктах выявили превышение. Так, в дынях уровень калия превышен в 50 раз, железа – в 15, натрия – в 13, кальция – в 11. Примерно такая же ситуация с крымскими арбузами и виноградом, в которых содержания калия превышено в восемь раз. В огурцах уровень этого элемента выше нормы в 7,5 раза.

По словам специалистов Роспотребнадзора, это может быть связано как с местными климатическими особенностями, так и с применением химических удобрений.

Напомним, 5 сентября стало известно о вредных марках свиных полуфабрикатов.