Сайлент Хилл: новосибирцев поразил жуткий утренний туман на трассе

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Жители Новосибирска и ближайших населённых пунктов сегодня поразились утреннему туману на Северном объезде; небольшая видимость скорректировала скорость движения.

Водители и пассажиры, которые сегодня утром оказались на Северном объезде Новосибирска, были неприятно удивлены видимостью на трассе. По оценке читателей Сиб.фм, она достигала максимум 30-50 метров. Плотная пелена тумана скорректировала скоростной режим движения. Водители едут очень аккуратно, чтобы не встретиться с впередиидущим авто.

Читатели Сиб.фм прислали в редакцию несколько фотографий.

Напомним, 22 августа из-за утреннего тумана задержались рейсы в Толмачёво.