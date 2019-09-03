Сайлент Хилл: новосибирцев поразил жуткий утренний туман на трассе

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Сайлент Хилл: новосибирцев поразил жуткий утренний туман на трассеРубрика: общество
05.09.2019 08:59
фото сиб.фм
Жители Новосибирска и ближайших населённых пунктов сегодня поразились утреннему туману на Северном объезде; небольшая видимость скорректировала скорость движения.
Водители и пассажиры, которые сегодня утром оказались на Северном объезде Новосибирска, были неприятно удивлены видимостью на трассе. По оценке читателей Сиб.фм, она достигала максимум 30-50 метров. Плотная пелена тумана скорректировала скоростной режим движения. Водители едут очень аккуратно, чтобы не встретиться с впередиидущим авто.
Читатели Сиб.фм прислали в редакцию несколько фотографий.
Напомним, 22 августа из-за утреннего тумана задержались рейсы в Толмачёво.
Татьяна Картавых
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