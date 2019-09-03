Сбербанк запустит новый горнолыжный подъемник на всесезонном курорте «Манжерок»

Фото Сергея Мордвинова из архива Сиб.фм

Сбербанк организует большой праздник на всесезонном курорте «Манжерок» в республике Алтай. Инвестиционный проект развития курорта «Манжерок» является одним из крупнейших в области туризма и рекреации на территории России.

7 сентября состоится официальное открытие нового горнолыжного подъемника гондольного типа на гору Малая Синюха. С запуском нового гандольного подъемника время в пути на вершины горы сократится с 30-ти до 8-ми минут. В торжественной церемонии примет участие Президент, Председатель Правления ПАО Сбербанк Герман Греф.

В рамках праздника на курорте выступит один из победителей проекта «Песни» на телеканале ТНТ, резидент Black Star Олег Терновой.

Спортивная часть мероприятия включит в себя вело-байк фестиваль «Манжерок». Состязания соберут ведущих райдеров и любителей Сибирского федерального округа, а также Центральной части России.

Всесезонный курорт «Манжерок» — это комфортабельный туристический комплекс, который включает в себя новую канатную дорогу, трехзвездочную гостиницу, банный комплекс, спортивный и экологический туризм, а также массу развлечений для детей.

Для любителей активного отдыха «Манжерок» предлагает крупнейший Байк-Парк в России: 7 трасс даунхилла протяженностью 11 км, деревянный скилл-парк и памп-трек. В 2018 году он был признан лучшим байк-парком России на горнолыжных курортах по версии федеральной премии Ski Build Awards.

На мероприятие будет организована доставка гостей – бесплатные автобусы до курорта «Манжерок» будут отправляться от автовокзала Горно-Алтайска.