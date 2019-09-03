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Сбербанк запустит новый горнолыжный подъемник на всесезонном курорте «Манжерок»

Рубрика: общество

05.09.2019 18:50

Фото Сергея Мордвинова из архива Сиб.фм

Сбербанк организует большой праздник на всесезонном курорте «Манжерок» в республике Алтай. Инвестиционный проект развития курорта «Манжерок» является одним из крупнейших в области туризма и рекреации на территории России. 

7 сентября состоится официальное открытие нового горнолыжного подъемника гондольного типа на гору Малая Синюха. С запуском нового гандольного подъемника время в пути на вершины горы сократится с 30-ти до 8-ми минут. В торжественной церемонии примет участие Президент, Председатель Правления ПАО Сбербанк Герман Греф. 

В рамках праздника на курорте выступит один из победителей проекта «Песни» на телеканале ТНТ, резидент Black Star Олег Терновой. 

Спортивная часть мероприятия включит в себя вело-байк фестиваль «Манжерок». Состязания соберут ведущих райдеров и любителей Сибирского федерального округа, а также Центральной части России.

Всесезонный курорт «Манжерок» — это комфортабельный туристический комплекс, который включает в себя новую канатную дорогу, трехзвездочную гостиницу, банный комплекс, спортивный и экологический туризм, а также массу развлечений для детей. 

Для любителей активного отдыха «Манжерок» предлагает крупнейший Байк-Парк в России: 7 трасс даунхилла протяженностью 11 км, деревянный скилл-парк и памп-трек. В 2018 году он был признан лучшим байк-парком России на горнолыжных курортах по версии федеральной премии Ski Build Awards.

На мероприятие будет организована доставка гостей – бесплатные автобусы до курорта «Манжерок» будут отправляться от автовокзала Горно-Алтайска.

Никита Манько

Теги: туризм фестивали Сбербанк

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Предложить новость

Сбербанк запустит новый горнолыжный подъемник на всесезонном курорте «Манжерок»

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сегодня 17:25 Общество 0 Коммент.

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сегодня 16:56 Общество 0 Коммент.

Сибирячка устроила фотосессию в стиле книги «Оно» Стивена Кинга

сегодня 15:56 Общество 0 Коммент.

Виртуальный концертный зал откроется в Новосибирской области в рамках нацпроекта «Культура»

сегодня 15:34 Общество 0 Коммент.

Горнорабочего затянуло в комбайн в Кузбассе

сегодня 14:23 Общество 0 Коммент.

Учёные рассказали, как не дать коже состариться из-за загара

сегодня 14:01 Общество 0 Коммент.

Череп пещерного льва нашли на стройке в Красноярске

сегодня 13:41 Общество 0 Коммент.

Цирк шапито у новосибирской «Меги» отказался отменять представления

сегодня 13:26 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске в шестой раз пройдёт масштабная выставка недвижимости

сегодня 13:10 Бизнес 0 Коммент.

«Коктейлем Молотова» закидали школу омские ученики

сегодня 12:22 Хроника 0 Коммент.

Землетрясение зафиксировали под Новосибирском

сегодня 12:11 Общество 0 Коммент.

ХК «Сибирь» принимает «Адмирал» из Приморья

сегодня 12:02 Общество 0 Коммент.

Сибиряки нашли секретное место обитания гигантских щук

сегодня 11:51 Общество 0 Коммент.

Два самолёта повредили работники в Толмачёво

сегодня 10:55 Хроника 0 Коммент.

Обнажённая сибирячка устроила фотосессию в парке

сегодня 10:07 Общество 0 Коммент.

В День знаний школьников поздравили «рюмкой водки»

03.09.2019 Общество 0 Коммент.

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21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Яйцо стало самой влиятельной знаменитостью в интернете

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

«Игра престолов» побила очередной рекорд

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Путин одобрил повышение зарплаты сержантам и рядовым Вооружённых сил

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Егор Крид выпустил вторую сольную песню

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