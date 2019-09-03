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Сибирский банк Сбербанка расширил список партнёров кредитной бизнес-карты

Рубрика: бизнес

05.09.2019 13:08

фото сибирского отделения сбербанка россии

В рамках проекта Сбербанк предлагает кредитный лимит до 1 миллиона рублей; использовать денежные средства можно на протяжении нескольких лет – погашение осуществляется путём списания сумм с расчётного счета.

Российские предприниматели знают, насколько трудно получить заём на развитие бизнеса: часто банки отказывают тем, кто занимается предпринимательской деятельностью меньше года. Кредитная бизнес-карта от Сбербанка является удачным выходом в подобной ситуации. При наличии такого пластика корпоративные клиенты могут использовать заемные средства банка, не оформляя кредит.

Сибирский банк ПАО Сбербанк активно предлагает данные карты с 2018 года. По итогам первого полугодия 2019 года рынок кредитных бизнес-карт обновил исторический максимум, и эта тенденция сохраняется. По состоянию на август текущего года открыто лимитов на сумму более 2 миллиардов рублей.

Выдача карты происходит по упрощённой схеме, с её помощью можно получить дополнительную финансовую помощь на развитие своего дела, оплатить расходы, связанные с закупками, и даже сэкономить на комиссионных, используя льготный период у партнёров банка.

Сибирский банк сообщает о расширении списка партнёров с увеличенным льготным периодом, в том числе о присоединении таких крупных компаний, как:

Стройматериалы и инструменты: центр домашних улучшений «ДОМИНГО», строительный центр «ПЕРВОМАСТЕР», «УралСибТрейд», сварочный центр «Торус», «Мир Сварки», «ЗНАК», «Арсил», Русклимат, Сеть магазинов «ЗАБЕЙ», «М Профиль», «Стройся» – льготный период до 80 дней;

Оптовая и розничная торговля: «Посуда Центр», «Парфюм Лидер», «Мясные деликатесы» – льготный период до 80 дней;

АЗС: «МАЗС ГРАНД», «Тайм», «Энергия», Evolution – льготный период до 80 дней;

Канцелярия, ювелирные изделия: ювелирный завод «Атолл», «СибВерк», «Сибтайм», «Ермак» – льготный период до 80 дней;

Обслуживание автомобилей, сфера услуг: газовая компания «АрсеналГАЗ», региональная сеть сервис-маркетов «Феникс-Авто», «Дальнобойщик», «Орион-Моторс», «Омск Дизель», «Вираж» – льготный период до 60 дней;

Обеспечение теплоэнергией: «Омские распределительные сети» – льготный период до 60 дней;

Закупка сельскохозяйственной продукции, спецтехника: База «Сибирская» – льготный период до 65 дней;

Travel: отель «Аврора», гостиничный комплекс «Омич» – льготный период до 60 дней. С полным перечнем партнёров можно ознакомиться на официальном сайте Сбербанка.

 

Полина Кузнецова

Теги: Сбербанк карты

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