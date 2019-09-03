Сибирячка устроила фотосессию в стиле книги «Оно» Стивена Кинга

фото Дианы Илларионовой из социальной сети Instagram

Скоро на экраны выходит новая экранизация романа знаменитого писателя; фанаты по-разному выражают свою любовь к его творчеству.

Жительница Новосибирска Диана Илларионова устроила мистическую фотосессию в преддверии выхода в кинотеатрах фильма «Оно 2» по роману Стивена Кинга. Снимками она поделилась на своей странице в социальной сети Instagram.

На фотографиях девушка в образе мальчика Джорджи разгуливает в жёлтой куртке по набережной города с красными шариками в руках. Таинственности кадрам добавляет густой туман. Создаётся впечатление, что в любой момент из-за угла может показаться ужасный Пеннивайз.

Жители города по достоинству оценили задумку фотосессии и выразили восхищение проведённой съёмкой. Однако некоторые комментаторы решили придраться к тому, что по канону красный шарик должен быть один.

Напомним, в конце июля байкеры устроили фотосессию и превратили Кемерово в «Город грехов».