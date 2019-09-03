Сибирячка устроила фотосессию в стиле книги «Оно» Стивена Кинга

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Сибирячка устроила фотосессию в стиле книги «Оно» Стивена КингаРубрика: общество, культура
05.09.2019 15:56
фото Дианы Илларионовой из социальной сети Instagram
Скоро на экраны выходит новая экранизация романа знаменитого писателя; фанаты по-разному выражают свою любовь к его творчеству.
Жительница Новосибирска Диана Илларионова устроила мистическую фотосессию в преддверии выхода в кинотеатрах фильма «Оно 2» по роману Стивена Кинга. Снимками она поделилась на своей странице в социальной сети Instagram.
На фотографиях девушка в образе мальчика Джорджи разгуливает в жёлтой куртке по набережной города с красными шариками в руках. Таинственности кадрам добавляет густой туман. Создаётся впечатление, что в любой момент из-за угла может показаться ужасный Пеннивайз.
Жители города по достоинству оценили задумку фотосессии и выразили восхищение проведённой съёмкой. Однако некоторые комментаторы решили придраться к тому, что по канону красный шарик должен быть один.
Напомним, в конце июля байкеры устроили фотосессию и превратили Кемерово в «Город грехов».
Никита Минин
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