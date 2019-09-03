Сибиряки нашли секретное место обитания гигантских щук

фото Вячеслава Троценко из группы «Сибирская рыбалка» в социальной сети «ВКонтакте»

Рыбак из Омска поймал десятикилограммовую рыбину; тайное место рассекретили пользователи сети.

Житель Омска Вячеслав Троценко поймал огромную щуку весом более 10 килограммов. Однако информацию о месте, где водятся такие «монстры», он попытался сохранить в тайне. Лишь фотографиями своего трофея он поделился с подписчиками группы «Сибирская рыбалка» в социальной сети «ВКонтакте».

«Рыбалочку вышла просто потрясающей, взял трофей на 10кг. P. S. Место Х», — похвастался Вячеслав, который на все просьбы скинуть геолокацию отвечал молчанием (орфография и пунктуация сохранены — прим. Сиб.фм).

Но пользователи интернета оказались не так просты. Они быстро вычислили место, где были сделаны фотографии. Как выяснилось, гигантские щуки водятся в реке Оше. Дело раскрыто.

Напомним, 4 сентября стало известно, как супруга помогла сибиряку поймать огромную щуку.