Сибиряки нашли секретное место обитания гигантских щук

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Сибиряки нашли секретное место обитания гигантских щукРубрика: общество
05.09.2019 11:51
фото Вячеслава Троценко из группы «Сибирская рыбалка» в социальной сети «ВКонтакте»
Рыбак из Омска поймал десятикилограммовую рыбину; тайное место рассекретили пользователи сети.
Житель Омска Вячеслав Троценко поймал огромную щуку весом более 10 килограммов. Однако информацию о месте, где водятся такие «монстры», он попытался сохранить в тайне. Лишь фотографиями своего трофея он поделился с подписчиками группы «Сибирская рыбалка» в социальной сети «ВКонтакте».
«Рыбалочку вышла просто потрясающей, взял трофей на 10кг. P. S. Место Х», — похвастался Вячеслав, который на все просьбы скинуть геолокацию отвечал молчанием (орфография и пунктуация сохранены — прим. Сиб.фм).
Но пользователи интернета оказались не так просты. Они быстро вычислили место, где были сделаны фотографии. Как выяснилось, гигантские щуки водятся в реке Оше. Дело раскрыто.
Напомним, 4 сентября стало известно, как супруга помогла сибиряку поймать огромную щуку.
Никита Минин
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