Солнце и холодный ветер: какой будет погода в Новосибирске 5 сентября

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Солнце и холодный ветер: какой будет погода в Новосибирске 5 сентябряРубрика: общество
05.09.2019 08:17
ФОТО С САЙТА PIXABAY.COM
Синоптики рассказали, какая погода ждёт новосибирцев в четверг 5 сентября; дождя не ожидается.
Метеорологи озвучили прогноз на 5 сентября. В четверг в Новосибирске весь день солнце будет пробиваться сквозь облака. При переменной облачности ожидается, что столбик термометра поднимется до отметки +16 градусов Цельсия днём. Ночью будет прохладнее, всего +9.
По данным сервиса Gismeteo.ru, в Новосибирске весь день будет дуть холодный северный и северо-западный ветер. Порывы в вечерние часы достигнут 8 метров в секунду.
Напомним, 4 сентября метеорологи правильно предсказали дождь в Новосибирске.
Татьяна Картавых
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