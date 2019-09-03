Солнце и холодный ветер: какой будет погода в Новосибирске 5 сентября

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Синоптики рассказали, какая погода ждёт новосибирцев в четверг 5 сентября; дождя не ожидается.

Метеорологи озвучили прогноз на 5 сентября. В четверг в Новосибирске весь день солнце будет пробиваться сквозь облака. При переменной облачности ожидается, что столбик термометра поднимется до отметки +16 градусов Цельсия днём. Ночью будет прохладнее, всего +9.

По данным сервиса Gismeteo.ru, в Новосибирске весь день будет дуть холодный северный и северо-западный ветер. Порывы в вечерние часы достигнут 8 метров в секунду.

Напомним, 4 сентября метеорологи правильно предсказали дождь в Новосибирске.