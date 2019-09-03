Цирк шапито у новосибирской «Меги» отказался отменять представления

Фото со страницы «Цирк "Золотой дракон"» в социальной сети «Одноклассники»

В труппе цирка «Золотой дракон» опровергают отмену представлений из-за протестов зоозащитников; официального ответа от «Меги» артистам не поступало.

История с противостоянием зоозащитников и цирка шапито «Золотой дракон» продолжается. Как ранее писал Сиб.фм, зоозащитники вынудили «Мегу» выгнать цирк с площадки у торгового центра.

Однако, как рассказала корреспонденту Сиб.фм администратор цирка шапито «Золотой дракон» Юлия Бойченко, на данный момент официального письма от руководства торгового центра к ним не поступало.

«Животные нашего цирка содержатся в хороших условиях. За ними ведётся постоянный уход и контроль со стороны ветеринара», – рассказала администратор.

По её словам, зоозащитников не устраивает только то, что животные содержатся в клетках. Но все же понимают, что такие представители фауны, как леопарды, пантеры и бенгальские кошки – хищники. И просто так разгуливать по городу они не могут. Кроме того, официального закона о запрете содержания животных в цирке нет.

«С этой ситуацией мы разбираемся. Мы теряем деловую репутацию. К тому же билеты на представления продаются, запущена реклама. И отменить выступления мы не вправе», – отметила Юлия Бойченко.

По словам администратора в настоящее время между администрациями цирка шапито и «Меги» ведутся переговоры.

Напомним, в конце июня кабинетом министров РФ был утверждён перечень запрещённых домашних животных.