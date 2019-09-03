Лента новостейПредложить новость
Цирк шапито у новосибирской «Меги» отказался отменять представления
В Новосибирске в шестой раз пройдёт масштабная выставка недвижимости
Сайлент Хилл: новосибирцев поразил жуткий утренний туман на трассе
Солнце и холодный ветер: какой будет погода в Новосибирске 5 сентября
Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями
Придётся потерпеть: накопительную часть пенсию замораживают ещё на год
Цирк шапито у новосибирской «Меги» отказался отменять представленияРубрика: общество
05.09.2019 13:26
Фото со страницы «Цирк "Золотой дракон"» в социальной сети «Одноклассники»
В труппе цирка «Золотой дракон» опровергают отмену представлений из-за протестов зоозащитников; официального ответа от «Меги» артистам не поступало.
История с противостоянием зоозащитников и цирка шапито «Золотой дракон» продолжается. Как ранее писал Сиб.фм, зоозащитники вынудили «Мегу» выгнать цирк с площадки у торгового центра.
Однако, как рассказала корреспонденту Сиб.фм администратор цирка шапито «Золотой дракон» Юлия Бойченко, на данный момент официального письма от руководства торгового центра к ним не поступало.
«Животные нашего цирка содержатся в хороших условиях. За ними ведётся постоянный уход и контроль со стороны ветеринара», – рассказала администратор.
По её словам, зоозащитников не устраивает только то, что животные содержатся в клетках. Но все же понимают, что такие представители фауны, как леопарды, пантеры и бенгальские кошки – хищники. И просто так разгуливать по городу они не могут. Кроме того, официального закона о запрете содержания животных в цирке нет.
«С этой ситуацией мы разбираемся. Мы теряем деловую репутацию. К тому же билеты на представления продаются, запущена реклама. И отменить выступления мы не вправе», – отметила Юлия Бойченко.
По словам администратора в настоящее время между администрациями цирка шапито и «Меги» ведутся переговоры.
Напомним, в конце июня кабинетом министров РФ был утверждён перечень запрещённых домашних животных.
Анатолий Якимов
Комментарии
Лента новостей
Цирк шапито у новосибирской «Меги» отказался отменять представления
В Новосибирске в шестой раз пройдёт масштабная выставка недвижимости
Сайлент Хилл: новосибирцев поразил жуткий утренний туман на трассе
Солнце и холодный ветер: какой будет погода в Новосибирске 5 сентября
Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями
Придётся потерпеть: накопительную часть пенсию замораживают ещё на год
Статьи по теме
Новости по теме
Популярное