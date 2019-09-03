Учёные рассказали, как не дать коже состариться из-за загара

Лента новостейПредложить новость
Цирк шапито у новосибирской «Меги» отказался отменять представления
В Новосибирске в шестой раз пройдёт масштабная выставка недвижимости
Сайлент Хилл: новосибирцев поразил жуткий утренний туман на трассе
Солнце и холодный ветер: какой будет погода в Новосибирске 5 сентября
Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями
Придётся потерпеть: накопительную часть пенсию замораживают ещё на год
Учёные рассказали, как не дать коже состариться из-за загараРубрика: общество, наука
05.09.2019 14:01
фото с сайта pixabay.com
Эксперты сообщили, как не допустить старения кожи после долгого нахождения на солнце; в борьбе с пятнами и ожогами поможет скраб.
Итальянские исследователи дали советы, как предотвратить преждевременное старение кожи из-за воздействия ультрафиолетовых лучей. Информация появилась на портале «Актуальные новости».
Если кожа была тщательно защищена во время и после нахождения на солнце, то такой загар быстро пройдёт без каких-либо ужасных последствий. В таком случае достаточно будет какое-то время использовать масла, в которых есть витамин Е. Например, кокосовое или аргановое.
Если человек не позаботился о покупке солнцезащитного крема, на помощь придёт профессиональный скраб с применением гиалуроновой кислоты. А вот при наличии серьёзных ожогов лучше всего прибегнуть к биостимулирующим и болеутоляющим процедурам в клинике. Это поможет в будущем выглядеть моложе своих лет.
Если же спустя какое-то время после отпуска на коже появляются гиперпигментированные участки – это признак старения кожи. Такие пятна лучше всего удалять с помощью пилинга или лазера.
Напомним, 15 августа онкологи рассказали, как загорать на солнце без риска заболеть раком кожи.
Никита Минин
Комментарии
Лента новостей
Цирк шапито у новосибирской «Меги» отказался отменять представления
В Новосибирске в шестой раз пройдёт масштабная выставка недвижимости
Сайлент Хилл: новосибирцев поразил жуткий утренний туман на трассе
Солнце и холодный ветер: какой будет погода в Новосибирске 5 сентября
Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями
Придётся потерпеть: накопительную часть пенсию замораживают ещё на год
Статьи по теме
Новости по теме
Популярное