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Учёные рассказали, как не дать коже состариться из-за загара

Рубрика: общество, наука

05.09.2019 14:01

фото с сайта pixabay.com

Эксперты сообщили, как не допустить старения кожи после долгого нахождения на солнце; в борьбе с пятнами и ожогами поможет скраб. 

Итальянские исследователи дали советы, как предотвратить преждевременное старение кожи из-за воздействия ультрафиолетовых лучей. Информация появилась на портале «Актуальные новости».

Если кожа была тщательно защищена во время и после нахождения на солнце, то такой загар быстро пройдёт без каких-либо ужасных последствий. В таком случае достаточно будет какое-то время использовать масла, в которых есть витамин Е. Например, кокосовое или аргановое.

Если человек не позаботился о покупке солнцезащитного крема, на помощь придёт профессиональный скраб с применением гиалуроновой кислоты. А вот при наличии серьёзных ожогов лучше всего прибегнуть к биостимулирующим и болеутоляющим процедурам в клинике. Это поможет в будущем выглядеть моложе своих лет.

Если же спустя какое-то время после отпуска на коже появляются гиперпигментированные участки – это признак старения кожи. Такие пятна лучше всего удалять с помощью пилинга или лазера.

Напомним, 15 августа онкологи рассказали, как загорать на солнце без риска заболеть раком кожи.

 

 

Никита Минин

Теги: учёные здоровье

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сегодня 08:37 Хроника 0 Коммент.

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сегодня 08:17 Общество 0 Коммент.

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22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

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18.07.2019 Общество 0 Коммент.

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