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В Новосибирской областной филармонии запретили записывать совещания

Рубрика: общество, культура

05.09.2019 17:25

фото с сайта wikipedia.org

Пользоваться техническими средствами во время проведения комиссий и заседаний работникам запретил генеральный директор филармонии; нельзя снимать видео, фотографировать и делать аудиозаписи, в том числе и на мобильные телефоны.

Пользоваться любыми устройствами на встречах с руководством запретил генеральный директор Новосибирской областной филармонии. Приказу о запрете пользоваться техническими устройствами предшествовала история, когда на одной из расширенных планёрок генеральный директор Новосибирской областной филармонии Бейбит Мухамедин нелестно, а порой очень грубо и бездоказательно отозвался о работе своих предшественников. Запись попала в интернет.

Сиб.фм попросил прокомментировать слова нынешнего руководителя филармонии его предшественников.

Так, Александр Назимко ответил, что он не хочет обсуждать то, что сказал Бейбит Мухамедин. 

«Они больше характеризуют его самого. Я понимаю, что его достало постоянное сравнение его работы и его личных качеств с предыдущими руководителями, но это не повод опускаться до прямой лжи. На фоне такой лжи – он красавчик. Но для того чтобы этому поверили, надо либо уволить всех работавших ранее, либо своей деятельностью завоевать их доверие и уважение. Такая оценка предыдущих руководителей – это попытка оправдать сегодняшнее катастрофическое состояние дел», – сказал Александр Назимко.

Он отметил, что надеялся, что Бейбит Мухмаедин, как музыкант, окончивший академию госслужбы, сумеет вывести филармонию на новый уровень. На деле оказалось не так. Новосибирская филармония стремительно теряет международный и российский авторитет, а внутри филармонии разрушаются сами основы концертной деятельности. Некомпетентность руководителя, его кадровая политика привели к неспособности филармонии правильно организовать продажи билетов и абонементов, рекламу и даже творческое планирование. 

«Я не могу эти претензии высказать Владимиру Калужскому, так как в этих направлениях хромает не творческая составляющая, а административная. И ситуация продолжает усугубляться. Всё это происходит при попустительстве министерства культуры», – сказал собеседник Сиб.фм. 

Ещё один экс-руководитель филармонии Татьяна Людмилина сказала, что она ничего и ни с кем обсуждать не желает.

Как отметил юрист Ярослав Малянов, этот приказ юридически ничтожен в силу положений части 4 статьи 29 Конституции РФ.

«Эта статья гарантирует каждому право свободно искать, получать, передавать, производить и распространять информацию любым законным способом, в то же время предусматривает, что федеральным законом определяется перечень сведений, составляющих государственную тайну», – отметил Ярослав Малянов.

Экс-министр культуры Новосибирской области Игорь Решетников обещал решить вопрос по руководителю филармонии на текущей неделе. Однако не успел.

Напомним, в мае артисты Новосибирской областной филармонии удивили публику в Лондоне.

Анатолий Якимов

Теги: конфликт Новосибирская филармония Новосибирск

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22.07.2019 Культура 0 Коммент.

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21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

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18.07.2019 Общество 1 Коммент.

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