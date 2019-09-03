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Видео: игривых енотов покормили фруктами в Новосибирском зоопарке

Рубрика: общество

05.09.2019 17:42

фото и видео с канала Новосибирского зоопарка в YouTube

В сети появилось видео, на котором еноты совершают трапезу; теперь все могут узнать, чем же питаются милые зверьки. 

В интернете опубликовали видео, на котором сотрудники Новосибирского зоопарка кормят енотов. Ролик появился на официальном YouTube-канале организации. 

На кадрах видно, как неугомонные животные едят различные фрукты. В какой-то момент особо жадный енот решает забрать у своего собрата миску, чтобы самому съесть все угощения. В ролике также можно заметить кормушку зверьков, которая имеет форму большого красного автобуса. 

Уже в считанные минуты после загрузки видео пользователи сети начали оставлять умилительные комментарии:

«Симпатичные ушастики».

Напомним, 4 сентября появилось видео, на котором Норди и Шайна дерутся за конус в Новосибирском зоопарке.

 

Никита Минин

Теги: животные Новосибирский зоопарк

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сегодня 15:56 Общество 0 Коммент.

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сегодня 15:34 Общество 0 Коммент.

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сегодня 14:23 Общество 0 Коммент.

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сегодня 14:01 Общество 0 Коммент.

Череп пещерного льва нашли на стройке в Красноярске

сегодня 13:41 Общество 0 Коммент.

Цирк шапито у новосибирской «Меги» отказался отменять представления

сегодня 13:26 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске в шестой раз пройдёт масштабная выставка недвижимости

сегодня 13:10 Бизнес 0 Коммент.

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сегодня 12:22 Хроника 0 Коммент.

Землетрясение зафиксировали под Новосибирском

сегодня 12:11 Общество 0 Коммент.

ХК «Сибирь» принимает «Адмирал» из Приморья

сегодня 12:02 Общество 0 Коммент.

Сибиряки нашли секретное место обитания гигантских щук

сегодня 11:51 Общество 0 Коммент.

Два самолёта повредили работники в Толмачёво

сегодня 10:55 Хроника 0 Коммент.

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сегодня 10:07 Общество 0 Коммент.

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08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

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18.07.2019 Общество 0 Коммент.

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17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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