Видео: игривых енотов покормили фруктами в Новосибирском зоопарке

фото и видео с канала Новосибирского зоопарка в YouTube

В сети появилось видео, на котором еноты совершают трапезу; теперь все могут узнать, чем же питаются милые зверьки.

В интернете опубликовали видео, на котором сотрудники Новосибирского зоопарка кормят енотов. Ролик появился на официальном YouTube-канале организации.

На кадрах видно, как неугомонные животные едят различные фрукты. В какой-то момент особо жадный енот решает забрать у своего собрата миску, чтобы самому съесть все угощения. В ролике также можно заметить кормушку зверьков, которая имеет форму большого красного автобуса.

Уже в считанные минуты после загрузки видео пользователи сети начали оставлять умилительные комментарии:

«Симпатичные ушастики».

Напомним, 4 сентября появилось видео, на котором Норди и Шайна дерутся за конус в Новосибирском зоопарке.