Видео: игривых енотов покормили фруктами в Новосибирском зоопарке

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Видео: игривых енотов покормили фруктами в Новосибирском зоопаркеРубрика: общество
05.09.2019 17:42
фото и видео с канала Новосибирского зоопарка в YouTube
В сети появилось видео, на котором еноты совершают трапезу; теперь все могут узнать, чем же питаются милые зверьки.
В интернете опубликовали видео, на котором сотрудники Новосибирского зоопарка кормят енотов. Ролик появился на официальном YouTube-канале организации.
На кадрах видно, как неугомонные животные едят различные фрукты. В какой-то момент особо жадный енот решает забрать у своего собрата миску, чтобы самому съесть все угощения. В ролике также можно заметить кормушку зверьков, которая имеет форму большого красного автобуса.
Уже в считанные минуты после загрузки видео пользователи сети начали оставлять умилительные комментарии:
«Симпатичные ушастики».
Напомним, 4 сентября появилось видео, на котором Норди и Шайна дерутся за конус в Новосибирском зоопарке.
Никита Минин
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