Видео: Шайна и Норди заигрывают друг с другом в Новосибирском зоопарке

Скриншот из видео с канала Анны Новиковой

Медвежата обнюхивают друг друга, дерутся и бегают; Герда же наблюдает за происходящим со стороны.

Норди и Шайна проявляют необычный интерес друг к другу в Новосибирском зоопарке. Видео с медвежатами опубликовала сегодня, 5 сентября, постоянная посетительница Анна Новикова на своём YouTube-канале.

На кадрах видно, как медвежата обнюхивают друг друга. В итоге Шайна убегает от Норди. Иногда они выражают чувства своеобразно: рычат и дерутся. Герда же наблюдает за детьми, разгуливая по суше и не вмешиваясь в их отношения.

В комментариях под видео один из подписчиков Анны рассказал, что подобные видео помогают ему избавиться от стресса и поднимают настроение.

«Ой, спасибо вам за лучший канал-антистресс», – пишет он.

Напомним, 5 сентября игривых енотов покормили фруктами в Новосибирском зоопарке.