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Видео: Шайна и Норди заигрывают друг с другом в Новосибирском зоопарке

Рубрика: общество

06.09.2019 07:48

Скриншот из видео с канала Анны Новиковой

Медвежата обнюхивают друг друга, дерутся и бегают; Герда же наблюдает за происходящим со стороны.

Норди и Шайна проявляют необычный интерес друг к другу в Новосибирском зоопарке. Видео с медвежатами опубликовала сегодня, 5 сентября, постоянная посетительница Анна Новикова на своём YouTube-канале.

На кадрах видно, как медвежата обнюхивают друг друга. В итоге Шайна убегает от Норди. Иногда они выражают чувства своеобразно: рычат и дерутся. Герда же наблюдает за детьми, разгуливая по суше и не вмешиваясь в их отношения.

В комментариях под видео один из подписчиков Анны рассказал, что подобные видео помогают ему избавиться от стресса и поднимают настроение.

«Ой, спасибо вам за лучший канал-антистресс», – пишет он.

Напомним, 5 сентября игривых енотов покормили фруктами в Новосибирском зоопарке.

 

Дарья Мелехова

Теги: животные Новосибирский зоопарк белые медведи

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Депутат заксобрания Дарья Украинцева презентовала свою книгу о Новосибирске

сегодня 11:04 Общество 0 Коммент.

Дмитрий Медведев распорядился закупить лекарства для детей за рубежом

сегодня 10:55 Общество 0 Коммент.

ХК «Сибирь» разгромил «Адмирал»

сегодня 09:39 Общество 0 Коммент.

Новосибирская область чествует целинников

сегодня 09:24 Общество 0 Коммент.

Возгорание военного вертолёта сняли на видео очевидцы

сегодня 08:17 Хроника 0 Коммент.

Погода на выходных в Новосибирске: дождливо и свежо

сегодня 07:14 Общество 0 Коммент.

Многодетный новосибирец с мачете защищал арсенал на пороге квартиры

вчера 20:14 Общество 0 Коммент.

Новосибирцы вышли на пикет против обустройства промзоны рядом с жилым сектором

вчера 17:57 Общество 0 Коммент.

Видео: игривых енотов покормили фруктами в Новосибирском зоопарке

вчера 17:42 Общество 0 Коммент.

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вчера 17:25 Общество 0 Коммент.

Роспотребнадзор признал российские арбузы опасными для здоровья

вчера 16:56 Общество 0 Коммент.

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вчера 15:56 Общество 0 Коммент.

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вчера 15:43 Общество 0 Коммент.

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08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

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17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Яйцо стало самой влиятельной знаменитостью в интернете

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

«Игра престолов» побила очередной рекорд

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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