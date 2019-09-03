Видео: Шайна и Норди заигрывают друг с другом в Новосибирском зоопарке

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Видео: Шайна и Норди заигрывают друг с другом в Новосибирском зоопаркеРубрика: общество
06.09.2019 07:48
Скриншот из видео с канала Анны Новиковой
Медвежата обнюхивают друг друга, дерутся и бегают; Герда же наблюдает за происходящим со стороны.
Норди и Шайна проявляют необычный интерес друг к другу в Новосибирском зоопарке. Видео с медвежатами опубликовала сегодня, 5 сентября, постоянная посетительница Анна Новикова на своём YouTube-канале.
На кадрах видно, как медвежата обнюхивают друг друга. В итоге Шайна убегает от Норди. Иногда они выражают чувства своеобразно: рычат и дерутся. Герда же наблюдает за детьми, разгуливая по суше и не вмешиваясь в их отношения.
В комментариях под видео один из подписчиков Анны рассказал, что подобные видео помогают ему избавиться от стресса и поднимают настроение.
«Ой, спасибо вам за лучший канал-антистресс», – пишет он.
Напомним, 5 сентября игривых енотов покормили фруктами в Новосибирском зоопарке.
Дарья Мелехова
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