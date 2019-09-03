Виртуальный концертный зал откроется в Новосибирской области в рамках нацпроекта «Культура»

Фото Правительства Новосибирской области

В регионе продолжается реализация национального проекта «Культура»; до 2024 года на его воплощение направят 1,6 миллиарда рублей.

Об увеличении посещаемости объектов культуры, проведении выставок и фестивалей, приобретении новых музыкальных инструментов и ремонте ключевых учреждений рассказал заместитель министра культуры Новосибирской области Евгений Сазонов.

По его словам, во время майского рабочего визита министра культуры РФ Владимира Мединского было отмечено успешное проведение работы.

«Он подчеркнул, что Новосибирская область является одним из лидеров в реализации задач нацпроекта "Культура". Всего на 2019 год в рамках национального проекта предусмотрено финансирование более 290 миллионов рублей, из которых около 200 миллионов – средства федерального бюджета. До 2024 года планируется направить более 1,6 миллиарда рублей», – сообщил Евгений Сазонов.

Всего за первое полугодие 2019 года посещаемость учреждений культуры в Новосибирской области выросла на 5 %. При этом все региональные мероприятия в рамках национального проекта направлены на максимально широкое вовлечение жителей и гостей в культурные события.

Как отметил замминистра культуры, в августе началось строительство культурно-досугового центра в селе Шадрино Искитимского района. А до конца года откроются четыре муниципальных модельных библиотеки в Сузунском, Новосибирском и Ордынском районе, в городе Искитиме. Также до конца года должен быть завершён ремонт кровли на здании Новосибирского академического молодёжного театра «Глобус».

Маслянинский, Чановский, Чулымский, Мошковский, Куйбышевский и Северный районы получат в ноябре передвижные многофункциональные культурные центры – автоклубы. В детские музыкальные школы и школы искусств уже поступили 17 пианино российского производства. Они получены в рамках нацпроекта «Культура». Кроме того, в этом году специалисты Новосибирской областной государственно научной библиотеки оцифровали 50 книжных памятников.

Евгений Сазонов отметил, что в декабре будет открыт виртуальный концертный зал на базе Камерного зала Новосибирской государственной филармонии. Для жителей региона будут транслироваться концерты из лучших концертных залов мира. Сейчас руководство учреждения договаривается с коллегами из Санкт-Петербурга, Москвы и Франции.

В рамках нацпроекта региональное министерство культуры проводит масштабную работу по проведению выставок, фестивалей и других мероприятий. Так, в первом полугодии состоялись Транссибирский Арт-фестиваль и международный джазовый фестиваль «SibJazzFest». Их посетили 10 000 и 7000 зрителей соответственно. С 17 августа по 15 сентября проходит международный фестиваль уличных театров «Три вороны». До конца года пройдут международный театральный фестиваль новых музыкальных проектов «Другие берега», международный театральный фестиваль «Хаос» и Рождественский фестиваль искусств с театральной и музыкальной программами.

Евгений Сазонов отметил, что в 2020 году работа по реализации региональных проектов «Культурная среда», «Творческие люди» и «Цифровая культура» будут продолжены. Все они входят в национальный проект «Культура». Будут построены два культурно-досуговых центра в сельских поселениях, приобретено семь передвижных многофункциональных центров, созданы две модельных библиотеки. Кроме того продолжится работа по оцифровке книжных памятников. Также запланировано проведение масштабных фестивальных проектов и выставок в Новосибирской области.

Напомним, 15 июля Андрей Травников призвал сохранить темп реализации национального проекта «Культура»