Внедорожник-«сиротка» достался психбольнице для преступников в Новосибирске

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Корейский внедорожник почти за два миллиона понадобился руководству психбольницы №3; закупленный автомобиль отличается проходимостью и высоким расходом топлива.

Новосибирская психиатрическая больница №3 закупила корейский «паркетник» с кожаным салоном в расширенной комплектации. Сегодня, 5 сентября результаты аукциона появились на сайте госзакупок.

Согласно техзаданию ФКУ «Новосибирская психиатрическая больница (стационар) специализированного типа с интенсивным наблюдением» поставщик должен был передать белый внедорожник с объёмом двигателя не менее 2,4 литра и мощностью более 170 л.с. В расширенной комплектации должен быть раздельный климат-контроль с ионизацией воздуха, круиз-контроль, Bluetooth, подогрев руля и сидений, а также аудиосистема 6.1.

Победителем аукциона с ценой почти в два миллиона стала новосибирская компания ООО «Сармат». Под данным юрлицом в Новосибирске работает официальный дилер корейских автомобилей.

Автовладельцы в народе называют внедорожник KIA Sorento «сироткой» и ценят за просторный салон и высокий клиренс. Пользователи форума Drom.ru называют в числе минусов огромный расход топлива и относительно дорогие запчасти.

Новосибирская психбольница №3 – единственное за Уралом учреждение для принудительного лечения психически больных мужчин, совершивших общественно опаные деяния, представляющих по своему психическому состоянию особую опасность для себя и других лиц, и требующих постоянного интенсивного наблюдения. Всего в больнице 200 коек.

Напомним, 14 марта администрация сельсовета в Новосибирской области заказала новый Renault за 1,2 млн рублей.