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Внедорожник-«сиротка» достался психбольнице для преступников в Новосибирске

Рубрика: общество

05.09.2019 18:36

Фото с сайта ru.wikipedia.org

Корейский внедорожник почти за два миллиона понадобился руководству психбольницы №3; закупленный автомобиль отличается проходимостью и высоким расходом топлива. 

Новосибирская психиатрическая больница №3 закупила корейский «паркетник» с кожаным салоном в расширенной комплектации. Сегодня, 5 сентября результаты аукциона появились на сайте госзакупок.

Согласно техзаданию ФКУ «Новосибирская психиатрическая больница (стационар) специализированного типа с интенсивным наблюдением» поставщик должен был передать белый внедорожник с объёмом двигателя не менее 2,4 литра и мощностью более 170 л.с. В расширенной комплектации должен быть раздельный климат-контроль с ионизацией воздуха, круиз-контроль, Bluetooth, подогрев руля и сидений, а также аудиосистема 6.1. 

Победителем аукциона с ценой почти в два миллиона стала новосибирская компания ООО «Сармат». Под данным юрлицом в Новосибирске работает официальный дилер корейских автомобилей. 

Автовладельцы в народе называют внедорожник KIA Sorento «сироткой» и ценят за просторный салон и высокий клиренс. Пользователи форума Drom.ru называют в числе минусов огромный расход топлива и относительно дорогие запчасти.   

Новосибирская психбольница №3 – единственное за Уралом учреждение для принудительного лечения психически больных мужчин, совершивших общественно опаные деяния, представляющих по своему психическому состоянию особую опасность для себя и других лиц, и требующих постоянного интенсивного наблюдения. Всего в больнице 200 коек.

Напомним, 14 марта администрация сельсовета в Новосибирской области заказала новый Renault за 1,2 млн рублей.

 

 

Никита Манько

Теги: госзакупки больницы авто

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Лента новостей

Предложить новость

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сегодня 18:50 Общество 0 Коммент.

Внедорожник-«сиротка» достался психбольнице для преступников в Новосибирске

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сегодня 17:25 Общество 0 Коммент.

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сегодня 16:56 Общество 0 Коммент.

Сибирячка устроила фотосессию в стиле книги «Оно» Стивена Кинга

сегодня 15:56 Общество 0 Коммент.

Виртуальный концертный зал откроется в Новосибирской области в рамках нацпроекта «Культура»

сегодня 15:34 Общество 0 Коммент.

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сегодня 14:23 Общество 0 Коммент.

Учёные рассказали, как не дать коже состариться из-за загара

сегодня 14:01 Общество 0 Коммент.

Череп пещерного льва нашли на стройке в Красноярске

сегодня 13:41 Общество 0 Коммент.

Цирк шапито у новосибирской «Меги» отказался отменять представления

сегодня 13:26 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске в шестой раз пройдёт масштабная выставка недвижимости

сегодня 13:10 Бизнес 0 Коммент.

«Коктейлем Молотова» закидали школу омские ученики

сегодня 12:22 Хроника 0 Коммент.

Землетрясение зафиксировали под Новосибирском

сегодня 12:11 Общество 0 Коммент.

ХК «Сибирь» принимает «Адмирал» из Приморья

сегодня 12:02 Общество 0 Коммент.

Сибиряки нашли секретное место обитания гигантских щук

сегодня 11:51 Общество 0 Коммент.

Два самолёта повредили работники в Толмачёво

сегодня 10:55 Хроника 0 Коммент.

Обнажённая сибирячка устроила фотосессию в парке

сегодня 10:07 Общество 0 Коммент.

В День знаний школьников поздравили «рюмкой водки»

03.09.2019 Общество 0 Коммент.

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21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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