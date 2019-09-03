Водителя зажало в кабине КамАЗа под Новосибирском

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Водителя зажало в кабине КамАЗа под НовосибирскомРубрика: проиcшествия
05.09.2019 08:37
фото из группы «АСТ-54» соцсети «ВКонтакте»
ДТП случилось поздним вечером в Искитимском районе; очевидцы вытащили пострадавшего из искорёженной кабины.
В Искитимском районе минувшим вечером столкнулись два тяжёлых грузовика. Как сообщают очевидцы ДТП в группе «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте», автомобиль Scania двигался по трассе Р256. При повороте в сторону села Легостаево водитель не пропустил КамАЗ с полуприцепом, который двигался навстречу. В результате удара у отечественного грузовика сильно смяло кабину. В покорёженном салоне оказался зажат водитель.
Вытащить мужчину, который получил ушиб головы и ноги, смогли очевидцы. При помощи троса и другого автомобиля они отжали металл и освободили пострадавшего. От госпитализации водитель отказался.
Полиция выясняет все причины и обстоятельства ДТП.
Напомним, 30 августа грузовик протаранил дом в Новосибирске, пострадали два человека.
Татьяна Картавых
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