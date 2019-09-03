За избиение прохожего завели дело на сотрудника Росгвардии в Новосибирске

скриншот видео из группы «АСТ-54» соцсети «ВКонтакте»

Прохожий не услышал законного объяснения причины остановки и пошёл дальше; росгвардейцу грозит от трёх лет колонии.

Сотрудник Росгвардии из Новосибирска может получить от трёх лет лишения свободы из-за скандального задержания прохожего. Сегодня, 5 сентября, пресс-служба СУ Следственного комитета по Новосибирской области сообщила о возбуждении уголовного дела о превышении должностных полномочий с применением насилия.

Скандал произошёл 30 августа на улице в частном секторе Октябрьского района. На следующий день местный житель выложил в соцсети видео задержания прохожего с немотивированным применением силы. Ролик набрал сотни тысяч просмотров в новостных пабликах «ВКонтакте» по всей России, полиция начала служебную проверку.

По данным следствия, сотрудник Росгвардии увидел прохожего и остановил его, при этом не представился и не объяснил причины его остановки в соответствии с требованиями законодательства. Мужчина проигнорировал требования росгвардейца и направился дальше по своему маршруту, при этом не совершая в указанный момент какого-либо правонарушения.

«После этого сотрудник войск национальной гвардии применил в отношении мужчины насилие, а именно нанес ему удар в область лица, после чего схватил за шею и повалил на землю», – сообщила пресс-служба СУ СКР по региону.

Расследование уголовного дела продолжается, наказание по статье о превышении полномочий госслужащим с применением насилия предполагает от 3 до 10 лет лишения свободы.

Напомним, 20 июня бывший капитан полиции ответил за прикованного и избитого мужчину в отделе полиции Новосибирска.