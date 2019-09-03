Землетрясение зафиксировали под Новосибирском

Лента новостейПредложить новость
Цирк шапито у новосибирской «Меги» отказался отменять представления
В Новосибирске в шестой раз пройдёт масштабная выставка недвижимости
Сайлент Хилл: новосибирцев поразил жуткий утренний туман на трассе
Солнце и холодный ветер: какой будет погода в Новосибирске 5 сентября
Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями
Придётся потерпеть: накопительную часть пенсию замораживают ещё на год
Землетрясение зафиксировали под НовосибирскомРубрика: общество, проиcшествия
05.09.2019 12:11
фото из Twitter
Толчки ощутили жители села Елбаши в Искитимском районе Новосибирской области; магнитуда составила 3,2 балла.
Землетрясение магнитудой 3,2 балла произошло минувшей ночью в Новосибирской области. Эпицентр располагался в 26 километрах от Искитима в районе села Елбаши. Об этом сообщили в Алтае-Саянском филиале Единой геофизической службы РАН.
По оценке специалистов, землетрясения в Искитимском районе – явление нередкое. Чаще всего они бывают связаны с обвалом сводов выработанных шахт или смещением горных пород.
Напомним, последнее землетрясение в Искитимском районе было зарегистрировано 21 августа.
Татьяна Картавых
Комментарии
Лента новостей
Цирк шапито у новосибирской «Меги» отказался отменять представления
В Новосибирске в шестой раз пройдёт масштабная выставка недвижимости
Сайлент Хилл: новосибирцев поразил жуткий утренний туман на трассе
Солнце и холодный ветер: какой будет погода в Новосибирске 5 сентября
Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями
Придётся потерпеть: накопительную часть пенсию замораживают ещё на год
Статьи по теме
«Олды тут» – как наши мамы и бабушки покоряют интернет
Как перевести наших старших родственников через дорогу между п...
Дороги ждут хозяина
Что делать, чтобы нехватка специалистов и подорожание ...
Новости по теме
Популярное