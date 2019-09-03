Землетрясение зафиксировали под Новосибирском

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Толчки ощутили жители села Елбаши в Искитимском районе Новосибирской области; магнитуда составила 3,2 балла.

Землетрясение магнитудой 3,2 балла произошло минувшей ночью в Новосибирской области. Эпицентр располагался в 26 километрах от Искитима в районе села Елбаши. Об этом сообщили в Алтае-Саянском филиале Единой геофизической службы РАН.

По оценке специалистов, землетрясения в Искитимском районе – явление нередкое. Чаще всего они бывают связаны с обвалом сводов выработанных шахт или смещением горных пород.

Напомним, последнее землетрясение в Искитимском районе было зарегистрировано 21 августа.