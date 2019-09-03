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Женщина выжила после попадания под поезд в Кузбассе

Рубрика: проиcшествия

05.09.2019 13:56

Фото с сайта Pixabay.com

Пострадавшая переходила железнодорожные пути в неположенном месте; на середине пути она решила переждать, пока проедет поезд, но не заметила двигавшийся в противоположном направлении состав.

Женщина попала под поезд в посёлке городского типа Яшкино в Кемеровской области. Информация о происшествии появилась на сайте Управления на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу.

По словам сотрудников правоохранительных органов, 52-летняя женщина переходила железнодорожные пути в неположенном месте. Заметив приближающийся поезд, она остановилась, чтобы подождать, пока он проедет. Однако селянка не заметила, что стоит на пути состава, двигавшегося в противоположном направлении. Водитель второго поезда не успел затормозить и сбил женщину. Она была доставлена в больницу с черепно-мозговыми травмами.

Сотрудники Управления на транспорте МВД России по СФО призывают людей не переходить железнодорожные пути в неположенном месте, не слушать музыку в наушниках во время их пересечения и не подходить пьяными к железной дороге.

Напомним, в июле 2019 года поезд сбил 13-летнего подростка в Новосибирской области.

Дарья Мелехова

Теги: Кузбасс поезд транспортная полиция

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сегодня 08:37 Хроника 0 Коммент.

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сегодня 08:17 Общество 0 Коммент.

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08.08.2019 Общество 0 Коммент.

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22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

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Яйцо стало самой влиятельной знаменитостью в интернете

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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