Женщина выжила после попадания под поезд в Кузбассе

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Пострадавшая переходила железнодорожные пути в неположенном месте; на середине пути она решила переждать, пока проедет поезд, но не заметила двигавшийся в противоположном направлении состав.

Женщина попала под поезд в посёлке городского типа Яшкино в Кемеровской области. Информация о происшествии появилась на сайте Управления на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу.

По словам сотрудников правоохранительных органов, 52-летняя женщина переходила железнодорожные пути в неположенном месте. Заметив приближающийся поезд, она остановилась, чтобы подождать, пока он проедет. Однако селянка не заметила, что стоит на пути состава, двигавшегося в противоположном направлении. Водитель второго поезда не успел затормозить и сбил женщину. Она была доставлена в больницу с черепно-мозговыми травмами.

Сотрудники Управления на транспорте МВД России по СФО призывают людей не переходить железнодорожные пути в неположенном месте, не слушать музыку в наушниках во время их пересечения и не подходить пьяными к железной дороге.

Напомним, в июле 2019 года поезд сбил 13-летнего подростка в Новосибирской области.