Женщина убила родственницу мужа из-за коров в Республике Тыва

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Женщина убила родственницу мужа из-за коров в Республике ТываРубрика: проиcшествия
05.09.2019 10:48
Фото с сайта shutterstock.com
Погибшая плохо следила за скотом подозреваемой; убийца сама сообщила в полицию об исчезновении знакомой.
Женщина убила родственницу мужа за плохой уход за скотом в Республике Тыва. Об этом сообщили на сайте регионального СУ СК РФ.
По данным следствия, 30 августа 2019 года у реки Хемчик Бай-Тайгинского района женщина ударила и задушила родственницу своего супруга, объясняя это тем, что она плохо присматривала за коровами. Позднее выяснилось, что женщина изначально испытывала неприязнь к знакомой.
После убийства подозреваемая сама отправилась в полицию и рассказала, что родственница её мужа исчезла. В ходе расследования было найдено тело погибшей. В результате подозреваемую удалось убедить дать честные показания, и она сама рассказала о том, как проходило убийство. Расследование дела продолжается. В ближайшее время правоохранители планируют предъявить женщине обвинение по статье «Убийство».
Напомним, в апреле 2019 года барнаулец убил свою пожилую родственницу и поджёг дом.
Дарья Мелехова
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