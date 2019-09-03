Женщина убила родственницу мужа из-за коров в Республике Тыва

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Погибшая плохо следила за скотом подозреваемой; убийца сама сообщила в полицию об исчезновении знакомой.

Женщина убила родственницу мужа за плохой уход за скотом в Республике Тыва. Об этом сообщили на сайте регионального СУ СК РФ.

По данным следствия, 30 августа 2019 года у реки Хемчик Бай-Тайгинского района женщина ударила и задушила родственницу своего супруга, объясняя это тем, что она плохо присматривала за коровами. Позднее выяснилось, что женщина изначально испытывала неприязнь к знакомой.

После убийства подозреваемая сама отправилась в полицию и рассказала, что родственница её мужа исчезла. В ходе расследования было найдено тело погибшей. В результате подозреваемую удалось убедить дать честные показания, и она сама рассказала о том, как проходило убийство. Расследование дела продолжается. В ближайшее время правоохранители планируют предъявить женщине обвинение по статье «Убийство».

Напомним, в апреле 2019 года барнаулец убил свою пожилую родственницу и поджёг дом.