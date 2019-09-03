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Зоозащитники вынудили «Мегу» выгнать цирк-шапито

Рубрика: общество

05.09.2019 00:45

Фото со страницы активистки Алишы Герц

Более 350 новосибирцев оставили комментарии с просьбой не допускать его на территорию торгового центра; администрация «Меги» пошла навстречу посетителям.

Администрация новосибирского ТЦ «Мега» отказалась от представлений передвижного цирка на территории центра. Об этом сообщили в официальной группе торгового центра в социальной сети «ВКонтакте».

Причиной такого решения стал протест зоозащитников, которые организовали флешмоб. Неравнодушные люди делали фото и видео на фоне афиши цирка и публиковали их на своих страницах в соцсетях с хэштегом #мегаубериэтотцирк.

«Одна из самых омерзительных вещей – показательные выступления с животными в цирке. Чтобы заставить животное выполнять трюки, надо сломать его волю с помощью страха перед наказанием. Чем сложнее трюк, тем больше страданий во время дрессировки. Практически все дрессировщики бьют животных или используют электрический ток. У многих хищных животных вырывают клыки и когти», – пишет одна из активисток на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Также в короткие сроки на странице ТЦ «Мега» в социальной сети Instagram около 350 человек написали комментарии, в которых просили не давать шапито возможность выступать на территории центра.

4 сентября администрация в группе торгового центра в социальной сети «ВКонтакте» сообщила, что по просьбам посетителей договор с цирком будет разорван.

«Одним из наших принципов является уважение к различным точкам зрения. Услышав обратную связь от жителей города во время подготовительных работ, мы учли мнения разных сторон и приняли решение отказаться от представлений цирка шапито на территории МЕГИ», – пишет администрация торгового центра.

Напомним, 15 августа 2019 года во дворе дома жестоко убитого кота Моти провели пикет в защиту животных.

Дарья Мелехова

Теги: цирк животные Торговый центр зоозащитники мега

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вчера 20:20 Общество 0 Коммент.

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вчера 17:49 Общество 0 Коммент.

Сотни детей эвакуировали из школы под Новосибирском

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«Сибири» больше нет: S7 собрала деньги на посадку миллиона деревьев

вчера 16:55 Общество 0 Коммент.

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вчера 16:32 Афиша 0 Коммент.

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вчера 15:19 Общество 0 Коммент.

Искитим вошёл в список городов с самым грязным воздухом в России

вчера 14:43 Общество 0 Коммент.

Когда включат отопление в Новосибирске

вчера 14:07 Общество 0 Коммент.

Неправильный флаг России повесили над администрацией Кировского района Новосибирска

вчера 13:49 Общество 0 Коммент.

«Жена за жабры вытащила»: супруга помогла сибиряку поймать огромную щуку

вчера 12:49 Общество 0 Коммент.

Ещё не раз перестанет крутиться: новосибирцев предупредили об остановках колеса обозрения

вчера 12:29 Общество 0 Коммент.

Завершено расследование дела о жестоком убийстве собаки в Новосибирске

вчера 12:07 Хроника 0 Коммент.

Губернатор Новосибирской области согласовал отставку министра культуры

вчера 11:48 Политика 0 Коммент.

В День знаний школьников поздравили «рюмкой водки»

03.09.2019 Общество 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Яйцо стало самой влиятельной знаменитостью в интернете

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

«Игра престолов» побила очередной рекорд

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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Придётся потерпеть: накопительную часть пенсию замораживают ещё на год

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