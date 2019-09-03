Зоозащитники вынудили «Мегу» выгнать цирк-шапито

Фото со страницы активистки Алишы Герц

Более 350 новосибирцев оставили комментарии с просьбой не допускать его на территорию торгового центра; администрация «Меги» пошла навстречу посетителям.

Администрация новосибирского ТЦ «Мега» отказалась от представлений передвижного цирка на территории центра. Об этом сообщили в официальной группе торгового центра в социальной сети «ВКонтакте».

Причиной такого решения стал протест зоозащитников, которые организовали флешмоб. Неравнодушные люди делали фото и видео на фоне афиши цирка и публиковали их на своих страницах в соцсетях с хэштегом #мегаубериэтотцирк.

«Одна из самых омерзительных вещей – показательные выступления с животными в цирке. Чтобы заставить животное выполнять трюки, надо сломать его волю с помощью страха перед наказанием. Чем сложнее трюк, тем больше страданий во время дрессировки. Практически все дрессировщики бьют животных или используют электрический ток. У многих хищных животных вырывают клыки и когти», – пишет одна из активисток на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Также в короткие сроки на странице ТЦ «Мега» в социальной сети Instagram около 350 человек написали комментарии, в которых просили не давать шапито возможность выступать на территории центра.

4 сентября администрация в группе торгового центра в социальной сети «ВКонтакте» сообщила, что по просьбам посетителей договор с цирком будет разорван.

«Одним из наших принципов является уважение к различным точкам зрения. Услышав обратную связь от жителей города во время подготовительных работ, мы учли мнения разных сторон и приняли решение отказаться от представлений цирка шапито на территории МЕГИ», – пишет администрация торгового центра.

Напомним, 15 августа 2019 года во дворе дома жестоко убитого кота Моти провели пикет в защиту животных.