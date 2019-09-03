Дмитрий Медведев распорядился закупить лекарства для детей за рубежом

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Дмитрий Медведев распорядился закупить лекарства для детей за рубежомРубрика: общество
06.09.2019 10:55
Фото с официального сайта правительства РФ
Лекарственные препараты, выпуск которых в России не осуществляется, будут импортировать; деньги на медикаменты для детей выделили из Резервного фонда.
Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о выделении средств из Резервного фонда на приобретение лекарств. Об этом он написал на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».
«Некоторые формы необходимых препаратов (свечи, сиропы, растворы) в данный момент производятся только за рубежом, и производители не регистрируют их в России. Сейчас решается задача: наладить до конца 2023 года выпуск всех необходимых форм в нашей стране, чтобы обеспечить детей нужными обезболивающими лекарствами», – написал председатель правительства.
Закупки необходимых противосудорожных и обезболивающих препаратов будет проводить Московский эндокринный завод. Глава правительства отметил, что этот шаг позволит получить качественное обезболивание нуждающимся детям. При этом врачи смогут назначать эти препараты маленьким пациентам.
Напомним, в конце июля Дмитрий Медведев поручил взять под контроль ситуацию с лесными пожарами.
Анатолий Якимов
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