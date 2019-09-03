Дмитрий Медведев распорядился закупить лекарства для детей за рубежом

Фото с официального сайта правительства РФ

Лекарственные препараты, выпуск которых в России не осуществляется, будут импортировать; деньги на медикаменты для детей выделили из Резервного фонда.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о выделении средств из Резервного фонда на приобретение лекарств. Об этом он написал на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

«Некоторые формы необходимых препаратов (свечи, сиропы, растворы) в данный момент производятся только за рубежом, и производители не регистрируют их в России. Сейчас решается задача: наладить до конца 2023 года выпуск всех необходимых форм в нашей стране, чтобы обеспечить детей нужными обезболивающими лекарствами», – написал председатель правительства.

Закупки необходимых противосудорожных и обезболивающих препаратов будет проводить Московский эндокринный завод. Глава правительства отметил, что этот шаг позволит получить качественное обезболивание нуждающимся детям. При этом врачи смогут назначать эти препараты маленьким пациентам.

Напомним, в конце июля Дмитрий Медведев поручил взять под контроль ситуацию с лесными пожарами.