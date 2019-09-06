Дольщики требуют достроить многоквартирный дом в Новосибирске

фото с сайта pixabay.com

Застройщик выиграл конкурс на получение участка; процесс тормозят сложности с оформлением документов.

Жители Новосибирска столкнулись с проблемой затяжного строительства многоэтажки по адресу Галущака, 15. Инициативная группа обманутых дольщиков сообщила Сиб.фм, что реализация масштабного инвестиционного проекта длится уже полтора года. Схема предполагает, что застройщик вкладывает средства в строительство дома, а взамен получает участок земли.

Началось всё с того, что было два претендента на земельный участок – «Метаприбор» и ЗАО «Береговое». Победил последний, так как он предложил лучшие условия. Инвестор уже готов был перевести 31 миллион рублей на достройку, но только при условии, что будут оформлены все необходимые документы.

«По участку возникли замечания со стороны администрации речного бассейна Оби: у него не определена береговая линия. Однако при аналогичных застройках на набережной такие действия не требовались», – рассказал о применении двойных стандартов новосибирец, вложивший деньги в покупку квартиры в долгострое.

Так как подписание проекта постоянно откладывается, «Береговое» не может перевести деньги жилищно-строительному кооперативу. ЖСК из-за отсутствия средств не в состоянии оплатить работу организации «Союз военных строителей», которая в качестве подрядчика взялась за достройку этого дома ещё в ноябре прошлого года и за это время успела выполнить значительный объём работ.

Оставшиеся без жилья люди пытались обращаться со своей проблемой во всевозможные инстанции и даже вышли согласованный митинг в центре Новосибирска, чтобы привлечь внимание к затянувшейся стройке. Однако их жалобы так и не были услышаны.

Напомним, 31 августа стало известно, что обманутые дольщики отложили голодовку на сентябрь.