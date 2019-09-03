Два самолёта Су-34 столкнулись в небе

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В небе над Липецком столкнулись два истребителя-бомбардировщика Су-34; по счастливой случайности, никто не погиб.

Во время тренировочного полёта в Липецкой области столкнулись два боевых самолёта, принадлежащих Государственному центру подготовки авиационного персонала и войсковых испытаний Министерства обороны РФ. Об этом сообщает телеканал «РЕН ТВ».

Как стало известно, пилот одного из истребителей-бомбардировщиков потерял визуальный контакт с другим самолётом, и они соприкоснулись в воздухе. Ведомый получил удар по кабине крылом ведущего. Во время попытки отворота машины столкнулись ещё раз. От удара в двигатель одного из самолётов попали обломки.

Несмотря на повреждения, обе «сушки» удалось посадить. Пилоты остались живы. В инциденте никто не пострадал. Однако оба самолёта получили серьёзные повреждения.

Напомним, 4 сентября в аэропорту Шереметьево столкнулись два самолёта.