Элджей женился на телеведущей Насте Ивлеевой

Лента новостейПредложить новость
Водитель погиб в лобовом столкновении двух иномарок под Новосибирском
Депутат заксобрания Дарья Украинцева презентовала свою книгу о Новосибирске
Дмитрий Медведев распорядился закупить лекарства для детей за рубежом
Новосибирцы вышли на пикет против обустройства промзоны рядом с жилым сектором
Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями
Придётся потерпеть: накопительную часть пенсию замораживают ещё на год
Элджей женился на телеведущей Насте ИвлеевойРубрика: общество
06.09.2019 12:01
фото из группы «Русская Музыка» соцсети «ВКонтакте»
Пара начала встречаться в 2018 году, однако они долго не афишировали свои отношения; Настя решила взять фамилию мужа.
Рэпер из Новосибирска Алексей Узенюк, более известный под псевдонимом Элджей, женился на известной телеведущей и блогере Насте Ивлеевой. Сведения об этом появилась на сайте агентства городских новостей «Москва».
Соответствующая информация была размещена в Едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ) 3 сентября. Согласно данным агентства, Настя решила сменить свою фамилию на Узенюк. Ранее девушка уже выкладывала фотографию Элджея на своей странице в Instagram с подписью «муж».
Отмечается, что в настоящее время молодожёны проводят медовый месяц в Сицилии.
Напомним, в начале августа стало известно, что Элджей не оплатил эскизы обложек для своих альбомов и поссорился с художником.
Никита Минин
Комментарии
Лента новостей
Водитель погиб в лобовом столкновении двух иномарок под Новосибирском
Депутат заксобрания Дарья Украинцева презентовала свою книгу о Новосибирске
Дмитрий Медведев распорядился закупить лекарства для детей за рубежом
Новосибирцы вышли на пикет против обустройства промзоны рядом с жилым сектором
Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями
Придётся потерпеть: накопительную часть пенсию замораживают ещё на год
Статьи по теме
События выходных: «Супер Зина» и высадка деревьев с Сиб.фм
Как правильно выпустить пар и сделать поступок для...
События выходных: рок без Цоя и казарма на всю жизнь
Как не остаться одному в разгар сезона отпусков – самые интересные события в Новосиби...
События выходных: песни русалок и «поднебесные хулиганы»
Как удержать лето за хвост и послуш...
События выходных: заплыв на матрасах и поминки по Родине
Как не задохнуться от скуки и попасть на правильный пляж: самое интересное с пятницы по воскресенье в...
Афиша выходных: «дети Агузаровой» и йога на иголках
Как не смыться из города во время затяжных дождей: самое интересное с пятницы по воскресенье в Новосиби...
Афиша выходных: балет на пилоне и танцы под дождём
Как смотреть на звёзды сквозь пелену туч и не завтракать в одиночеств...
Новости по теме
Популярное