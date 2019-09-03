Элджей женился на телеведущей Насте Ивлеевой

фото из группы «Русская Музыка» соцсети «ВКонтакте»

Пара начала встречаться в 2018 году, однако они долго не афишировали свои отношения; Настя решила взять фамилию мужа.

Рэпер из Новосибирска Алексей Узенюк, более известный под псевдонимом Элджей, женился на известной телеведущей и блогере Насте Ивлеевой. Сведения об этом появилась на сайте агентства городских новостей «Москва».

Соответствующая информация была размещена в Едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ) 3 сентября. Согласно данным агентства, Настя решила сменить свою фамилию на Узенюк. Ранее девушка уже выкладывала фотографию Элджея на своей странице в Instagram с подписью «муж».

Отмечается, что в настоящее время молодожёны проводят медовый месяц в Сицилии.

Напомним, в начале августа стало известно, что Элджей не оплатил эскизы обложек для своих альбомов и поссорился с художником.