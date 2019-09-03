«Ералаш» по-новосибирски создали дети-блогеры из российской комедии

Скриншот с канала YouTube

Дети шутят на тему поборов, агрессивных одноклассников и учителей; гротескный юмор напоминает выпуски знаменитой передачи Бориса Грачевского.

Создатели подростковой комедии «Остров исправления» в Новосибирске создали проект для детей-блогеров. Сегодня, 6 сентября второй выпуск появился на YouTube-канале студии детского игрового кино «Краски».

Киноделы сняли сюжет в стиле «Ералаша», но без особенного акцента на юмор. В центре сюжета – конфликтная девочка, которая проявляет защитную вербальную агрессию и получает за это неприятие одноклассников и наказание от учителя.

«Наши дети блогеры на этот раз порассуждают о том, как плохо, когда в твоем классе учится конфликтная девочка, которая только и знает, что со всеми ссорится. И с учениками, и с учителями, и даже с директором школы. Родители получат несколько советов от детей, как перевоспитать такую дочь», – написали авторы в аннотации к видео.

Роль ведущих видео блога сыграли актёры студии – в каждом выпуске они меняются. Проект стартовал на канале ещё полгода назад с видео «не хочу в школу», но активно блогеры начали публиковать видео только на прошлой неделе. В остальных роликах дети обсуждают поборы, буллинг в школе и грани взаимоотношений с учителями.

Напомним, 2 июля новосибирские школьники сняли супергеройский ролик о борьбе с мусором.