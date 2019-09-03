Лента новостейПредложить новость
«Ералаш» по-новосибирски создали дети-блогеры из российской комедии
Новосибирские учёные выясняют воздействие инсектицидов на малярийных комаров
Строительство «Спортивной» мэрия Новосибирска оценила в 2,6 миллиарда рублей
Пьяный водитель Prado ответит за смерть на Димитровском мосту в Новосибирске
Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями
Придётся потерпеть: накопительную часть пенсию замораживают ещё на год
«Ералаш» по-новосибирски создали дети-блогеры из российской комедииРубрика: общество
06.09.2019 20:10
Скриншот с канала YouTube
Дети шутят на тему поборов, агрессивных одноклассников и учителей; гротескный юмор напоминает выпуски знаменитой передачи Бориса Грачевского.
Создатели подростковой комедии «Остров исправления» в Новосибирске создали проект для детей-блогеров. Сегодня, 6 сентября второй выпуск появился на YouTube-канале студии детского игрового кино «Краски».
Киноделы сняли сюжет в стиле «Ералаша», но без особенного акцента на юмор. В центре сюжета – конфликтная девочка, которая проявляет защитную вербальную агрессию и получает за это неприятие одноклассников и наказание от учителя.
«Наши дети блогеры на этот раз порассуждают о том, как плохо, когда в твоем классе учится конфликтная девочка, которая только и знает, что со всеми ссорится. И с учениками, и с учителями, и даже с директором школы. Родители получат несколько советов от детей, как перевоспитать такую дочь», – написали авторы в аннотации к видео.
Роль ведущих видео блога сыграли актёры студии – в каждом выпуске они меняются. Проект стартовал на канале ещё полгода назад с видео «не хочу в школу», но активно блогеры начали публиковать видео только на прошлой неделе. В остальных роликах дети обсуждают поборы, буллинг в школе и грани взаимоотношений с учителями.
Напомним, 2 июля новосибирские школьники сняли супергеройский ролик о борьбе с мусором.
Никита Манько
Комментарии
Лента новостей
«Ералаш» по-новосибирски создали дети-блогеры из российской комедии
Новосибирские учёные выясняют воздействие инсектицидов на малярийных комаров
Строительство «Спортивной» мэрия Новосибирска оценила в 2,6 миллиарда рублей
Пьяный водитель Prado ответит за смерть на Димитровском мосту в Новосибирске
Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями
Придётся потерпеть: накопительную часть пенсию замораживают ещё на год
Статьи по теме
События выходных: «Супер Зина» и высадка деревьев с Сиб.фм
Как правильно выпустить пар и сделать поступок для...
События выходных: рок без Цоя и казарма на всю жизнь
Как не остаться одному в разгар сезона отпусков – самые интересные события в Новосиби...
События выходных: песни русалок и «поднебесные хулиганы»
Как удержать лето за хвост и послуш...
События выходных: заплыв на матрасах и поминки по Родине
Как не задохнуться от скуки и попасть на правильный пляж: самое интересное с пятницы по воскресенье в...
Новости по теме
Популярное