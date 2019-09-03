ФК “Новосибирск” не смог одолеть “Иртыш”

скриншот с видеотрансляции фк "Новосибирск" в социальной сети "ВКонтакте"

В Новосибирске завершилась встреча двух сибирских команд; “Новосибирск” на своём поле не смог одолеть напор “Иртыша”.

Футбольный клуб “Новосибирск” уступил сегодня омской команде “Иртыш” в матче на своём поле. Несмотря на добавленное время игры, футболисты из Новосибирска уступили победу. Игра завершилась со счётом 0:1 в пользу омских футболистов.

Единственный гол в матче, в результате назначенного пенальти, забил Андрей Разборов.

В игре новосибирской команды зрители заметили несколько опасных моментов. Были опасные ситуации у ворот команды соперника. К сожалению, довести атаки до логического завершения не удалось.

Во втором дивизионе ПФЛ новосибирская команда спустилась на четвёртую строчку. “Иртыш” же занял первое место.

В ближайший понедельник новосибирские футболисты проведут встречу с барнаульским “Динамо”.

Напомним, 28 августа ФК “Новосибирск” смог прервать победную серию “Иртыша”.