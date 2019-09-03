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ФК “Новосибирск” не смог одолеть “Иртыш”Рубрика: общество, спорт
06.09.2019 21:37
скриншот с видеотрансляции фк "Новосибирск" в социальной сети "ВКонтакте"
В Новосибирске завершилась встреча двух сибирских команд; “Новосибирск” на своём поле не смог одолеть напор “Иртыша”.
Футбольный клуб “Новосибирск” уступил сегодня омской команде “Иртыш” в матче на своём поле. Несмотря на добавленное время игры, футболисты из Новосибирска уступили победу. Игра завершилась со счётом 0:1 в пользу омских футболистов.
Единственный гол в матче, в результате назначенного пенальти, забил Андрей Разборов.
В игре новосибирской команды зрители заметили несколько опасных моментов. Были опасные ситуации у ворот команды соперника. К сожалению, довести атаки до логического завершения не удалось.
Во втором дивизионе ПФЛ новосибирская команда спустилась на четвёртую строчку. “Иртыш” же занял первое место.
В ближайший понедельник новосибирские футболисты проведут встречу с барнаульским “Динамо”.
Напомним, 28 августа ФК “Новосибирск” смог прервать победную серию “Иртыша”.
Татьяна Картавых
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