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ФК «Новосибирск» принимает на своём поле омский «Иртыш»Рубрика: общество, спорт
06.09.2019 11:33
Фото с официального сайта ФК «Новосибирск»
В пятницу, 6 сентября, новосибирские футболисты на своём поле принимают ФК «Иртыш» из Омска; это вторая игра подряд между сибирскими командами.
На стадионе «Спартак» ожидается серьёзная баталия между двумя лидерами турнирной таблицы в ОЛИМП-Первенстве России по футболу среди команд ПФЛ. ФК «Новосибирск» принимает омский «Иртыш».
Как ранее писал Сиб.фм, в матче пятого тура новосибирские футболисты прервали победную серию игр омичей, сыграв вничью 1:1. При этом игра проходила в Омске. В пятницу, 6 сентября, игра начнётся в 19:00.
Как рассказали в пресс-службе ФК «Новосибирск», за час до игры возле стадиона «Спартак» начнут работу фуд-корт, фотозона и другие активные площадки для болельщиков.
Напомним, 25 августа ФК «Новосибирск» победил барнаульское «Динамо» на выезде.
Анатолий Якимов
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