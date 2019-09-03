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Губернатор обсудил с руководством «Почты России» строительство нового логистического центра в Толмачёво

Рубрика: общество

06.09.2019 17:45

Фото правительства Новосибирской области

На площадке аэропорта Толмачёво состоялась рабочая встреча губернатора Новосибирской области Андрея Травникова и генерального директора ФГУП «Почта России» Николая Подгузова; в ней принимали участие члены регионального правительства и генеральный директор АО «Аэропорт Толмачёво» Евгений Янкилевич.

Логистический центр «Почты России» в аэропорту Толмачёво интересен многим регионам Сибири. Об этом заявил губернатор Новосибирской области Андрей Травников. В пятницу, 6 сентября, он посетил площадку, где ознакомился с ходом строительства будущего почтового центра.

Андрей Травников высоко оценил темпы и масштабы строительства. Он подчеркнул, что руководство области получает запросы от своих коллег – губернаторов соседних регионов, которые также готовы пользоваться услугами мощного авиационного хаба Толмачёво для организации экспортных поставок своей продукции за рубеж. 

«Уже сегодня мы ведём переговоры с предпринимателями Новосибирской области, с различными партнёрами федерального уровня для того, чтобы наработать будущие коммерческие связи, которые будут полезны "Почте России" при загрузке мощностей центра», – отметил глава региона.

В 2020 году на территории международного аэропорта Толмачёво планируется запустить логистический центр «Почты России», который сможет обслуживать 11 миллионов жителей Сибири. Его площадь составит 46 тысяч квадратных метра. Разгрузка почтовых отправлений будет осуществляться прямо с бортов прилетевших самолётов. Это позволит значительно сократить время на транспортировку. В логистическом центре почту будут сортировать сразу для трёх с половиной тысяч отделений Новосибирской, Томской, Омской и Кемеровской областей, Алтайского края и Республики Алтай. Он будет оснащён современным оборудованием, способным обрабатывать до одного миллиона почтовых отправлений в сутки, из которых более 280 тысяч – посылки и мелкие пакеты.

На сегодняшний день на площадке строительства центра установлено 100 % металлоконструкций будущего логистического хаба, смонтировано 98 % стеновых панелей, проводятся работы по монтажу кровли. В ближайшее время здесь приступят к монтажу внутренних инженерных систем.

Как отметил генеральный директор ФГУП «Почта России» Николай Подгузов, будущий логистический почтовый центр будет оснащён самым современным оборудованием. Кроме того, его открытие даст работу 1300 жителям Новосибирской области.

«Новый логистический хаб будет отличаться высокой степенью автоматизации процессов и возможностью производить как импортно-экспортные операции по отправке посылок, так и отправку товаров по заказам клиентов через российские онлайн-магазины со специально выделенных складских зон», — подчеркнул Николай Подгузов.

По словам генерального директора АО «Аэропорт Толмачёво» Евгения Янкилевича, новосибирский аэропорт уже является одним из ведущих грузовых хабов России. Благодаря проекту строительства почтово-логистического центра роль воздушной гавани поднимется на ещё более высокий уровень. К тому же строительство объекта хорошо синхронизировано по срокам с федеральной государственной программой по реконструкции аэропорта. 

«Надеемся, что к концу 2020 года перед зданием появится серьёзный грузовой перрон с централизованной заправочной системой. Тогда мы станем серьёзным грузовым хабом мирового уровня с развитой инфраструктурой и с большим потенциалом роста», – пояснил гендиректор аэропорта Толмачёво.

Будущий центр станет ключевым объектом в Сибирском федеральным округе по обработке всех потоков почты из азиатских стран. Кроме того, он станет важнейшим транспортным узлом между регионами Дальнего Востока и европейской частью России.

Напомним, 3 сентября Андрей Травников поручил усилить проведение диспансеризации населения.

 

Анатолий Якимов

Теги: Толмачёво Правительство Новосибирской области Почта России Новосибирск

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сегодня 15:12 Общество 0 Коммент.

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сегодня 13:25 Общество 0 Коммент.

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сегодня 13:13 Общество 0 Коммент.

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сегодня 12:42 Общество 0 Коммент.

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сегодня 12:35 Хроника 0 Коммент.

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22.07.2019 Общество 0 Коммент.

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22.07.2019 Культура 0 Коммент.

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22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

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18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

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