ХК «Сибирь» разгромил «Адмирал»

Фото Дениса Винокурова

Победой с разгромным счётом 5:1 закончился второй хоккейный матч новосибирских «снеговиков» с «моряками» из Владивостока; «Сибирь» после двух игр заняла первое место в турнирной таблице.

Новосибирские хоккеисты одержали уверенную победу над приморским ХК «Адмирал». Это вторая победа сибиряков в матчах сезона Континентальной хоккейной лиги. Напомним, 3 сентября ХК «Сибирь» на своём поле победил хабаровский «Амур».

Игра началась с забитой шайбы на первой минуте в ворота «Сибири». Защитник «Адмирала» Александр Угольников смог точно реализовать бросок. Сибиряки в долгу не остались – Илья Морозов сравнял счёт, а Егор Миловзоров помог команде вырваться вперёд.

Во втором периоде защитник «Сибири» Юрки Йокипакка забил третью шайбу. В начале третьего периода Микаэль Руохомаа забил четвёртую шайбу, а под занавес игры итоговую, пятую, шайбу забил Егор Миловзоров.

После второй игры ХК «Сибирь» занимает первую строчку в турнирной таблице. Следующую игру сибиряки проведут 7 сентября на своём поле с ХК «Салават Юлаев» из Уфы.

Напомним, 19 августа фото с Кубком Стэнли в Новосибирске сделали более трёх тысяч болельщиков.