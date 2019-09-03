7 баллов
+21
66.05 72.88
Love Radio слушать online Реклама на сиб.фм
Авто Недвижимость Работа

Лента новостей

Предложить новость

Губернатор обсудил с руководством «Почты России» строительство нового логистического центра в Толмачёво

сегодня 17:45 Общество 0 Коммент.

В Бердске горит здание бывшего завода «Вега»

сегодня 17:37 Хроника 0 Коммент.

Два самолёта Су-34 столкнулись в небе

сегодня 16:21 Хроника 0 Коммент.

Избирателям Новосибирска в поиске участка поможет 2ГИС

сегодня 15:33 Общество 0 Коммент.

По УДО выпускают Кокорина и Мамаева

сегодня 15:23 Общество 0 Коммент.

Таракана в дорогом супермаркете нашла жительница Новосибирска

сегодня 15:12 Общество 0 Коммент.

Стас Ярушин в Новосибирске не достал Сергея Бобровского

сегодня 14:05 Общество 0 Коммент.

Подозреваемая в убийстве кота Моти школьница съехала с квартиры

сегодня 13:39 Общество 0 Коммент.

Новосибирские учёные выясняют воздействие инсектицидов на малярийных комаров

сегодня 13:25 Общество 0 Коммент.

Строительство «Спортивной» мэрия Новосибирска оценила в 2,6 миллиарда рублей

сегодня 13:13 Общество 0 Коммент.

Пьяный водитель Prado ответит за смерть на Димитровском мосту в Новосибирске

сегодня 12:42 Общество 0 Коммент.

При взрыве жилого дома пострадала женщина

сегодня 12:35 Хроника 0 Коммент.

Сибирские живодёры подстрелили собаку и бросили её умирать

сегодня 12:27 Хроника 0 Коммент.

Элджей женился на телеведущей Насте Ивлеевой

сегодня 12:01 Общество 0 Коммент.

Новосибирская область уступила Алтаю по количеству разводов

сегодня 11:52 Общество 0 Коммент.

ФК «Новосибирск» принимает на своём поле омский «Иртыш»

сегодня 11:33 Общество 0 Коммент.

Конкурс красоты для особенных девушек пройдёт в Новосибирске

сегодня 11:24 Общество 0 Коммент.

Водитель погиб в лобовом столкновении двух иномарок под Новосибирском

сегодня 11:13 Хроника 0 Коммент.

Депутат заксобрания Дарья Украинцева презентовала свою книгу о Новосибирске

сегодня 11:04 Общество 0 Коммент.

Стали известны сроки принятия закона о продаже алкоголя с 21 года

сегодня 08:38 Общество 0 Коммент.

В День знаний школьников поздравили «рюмкой водки»

03.09.2019 Общество 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Яйцо стало самой влиятельной знаменитостью в интернете

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

«Игра престолов» побила очередной рекорд

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Путин одобрил повышение зарплаты сержантам и рядовым Вооружённых сил

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Егор Крид выпустил вторую сольную песню

17.07.2019 Культура 0 Коммент.

Придётся потерпеть: накопительную часть пенсию замораживают ещё на год

16.07.2019 Экономика 0 Коммент.

Избирателям Новосибирска в поиске участка поможет 2ГИС

Рубрика: общество

06.09.2019 15:33

Фото из архива Сиб.фм

Специалисты проекта 2ГИС добавили на карты 38 городов размещение помещений для голосования; для поиска нужно ввести адрес места жительства, а затем запрос «избирательные участки».

На картах 2ГИС стал доступен поиск участков, где можно проголосовать 8 сентября.

По словам директора департамента справочно-картографического производства Елены Толкачёвой, избирательные участки добавлены на карты 38 городов.

«Номера и телефоны участков, их месторасположение, входы в здания теперь можно найти в 2ГИС», – сообщила Елена Толкачёва.

Она отметила, что информация об участках в том или ином городе получена непосредственно с сайтов избирательных комиссий. Для того чтобы найти место, где вы сможете проголосовать, нужно ввести номер избирательного участка в строке поиска. Если вам неизвестен его номер, то можно просто ввести слова «избирательные участки» и поставить отметку рядом с вашим местоположением. Тогда на карте будут отображены все ближайшие к вам помещения для голосования.

Избирательные участки, кроме Новосибирска, появились на картах Москвы, Санкт-Петербурга, Братска, Иркутска, Горно-Алтайска, Улан-Удэ, Читы и других городов.

Напомним, 28 августа в Новосибирске началось досрочное голосование по выборам мэра.

 

Анатолий Якимов

Теги: выборы 2ГИС Новосибирск голосование

Комментарии

Ваш e-mail
Ваш никнейм
Комментарий

Лента новостей

Предложить новость

Губернатор обсудил с руководством «Почты России» строительство нового логистического центра в Толмачёво

сегодня 17:45 Общество 0 Коммент.

В Бердске горит здание бывшего завода «Вега»

сегодня 17:37 Хроника 0 Коммент.

Два самолёта Су-34 столкнулись в небе

сегодня 16:21 Хроника 0 Коммент.

Избирателям Новосибирска в поиске участка поможет 2ГИС

сегодня 15:33 Общество 0 Коммент.

По УДО выпускают Кокорина и Мамаева

сегодня 15:23 Общество 0 Коммент.

Таракана в дорогом супермаркете нашла жительница Новосибирска

сегодня 15:12 Общество 0 Коммент.

Стас Ярушин в Новосибирске не достал Сергея Бобровского

сегодня 14:05 Общество 0 Коммент.

Подозреваемая в убийстве кота Моти школьница съехала с квартиры

сегодня 13:39 Общество 0 Коммент.

Новосибирские учёные выясняют воздействие инсектицидов на малярийных комаров

сегодня 13:25 Общество 0 Коммент.

Строительство «Спортивной» мэрия Новосибирска оценила в 2,6 миллиарда рублей

сегодня 13:13 Общество 0 Коммент.

Пьяный водитель Prado ответит за смерть на Димитровском мосту в Новосибирске

сегодня 12:42 Общество 0 Коммент.

При взрыве жилого дома пострадала женщина

сегодня 12:35 Хроника 0 Коммент.

Сибирские живодёры подстрелили собаку и бросили её умирать

сегодня 12:27 Хроника 0 Коммент.

Элджей женился на телеведущей Насте Ивлеевой

сегодня 12:01 Общество 0 Коммент.

Новосибирская область уступила Алтаю по количеству разводов

сегодня 11:52 Общество 0 Коммент.

ФК «Новосибирск» принимает на своём поле омский «Иртыш»

сегодня 11:33 Общество 0 Коммент.

Конкурс красоты для особенных девушек пройдёт в Новосибирске

сегодня 11:24 Общество 0 Коммент.

Водитель погиб в лобовом столкновении двух иномарок под Новосибирском

сегодня 11:13 Хроника 0 Коммент.

Депутат заксобрания Дарья Украинцева презентовала свою книгу о Новосибирске

сегодня 11:04 Общество 0 Коммент.

Стали известны сроки принятия закона о продаже алкоголя с 21 года

сегодня 08:38 Общество 0 Коммент.

В День знаний школьников поздравили «рюмкой водки»

03.09.2019 Общество 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Яйцо стало самой влиятельной знаменитостью в интернете

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

«Игра престолов» побила очередной рекорд

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Путин одобрил повышение зарплаты сержантам и рядовым Вооружённых сил

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Егор Крид выпустил вторую сольную песню

17.07.2019 Культура 0 Коммент.

Придётся потерпеть: накопительную часть пенсию замораживают ещё на год

16.07.2019 Экономика 0 Коммент.

Статьи по теме

Image
вчера 17:04

События выходных: день выборов и холм ужасов

Как не пр...

Читать далее
Image
29.08.2019

Мэр и остальные

Дебаты показали, что в городе есть настоящий лидер...

Читать далее
Image
10.06.2019

Казус Пинус

Женское ли дело быть кандидатом в мэры Новосибирска...

Читать далее
Image
15.05.2019

Широким фронтом

Известные новосибирцы создали движение «Локоть – наш мэр!»...

Читать далее
Image
01.05.2019

Главное заявление Первомая

Новосибирцы предложили создать объединен...

Читать далее
Image
23.04.2019

Есть ли выбор на выборах мэра Новосибирска?

Список прет...

Читать далее

Новости по теме

Губернатор обсудил с руководством «Почты России» строительство нового логистического центра в Толмачёво сегодня 17:45 В Новосибирске закроют Октябрьский мост сегодня 15:53

Популярное

Image

Дальнобойщик продал фуру новосибирского мороженого по дороге в Як...

Image

Новосибирский фотограф показал тотальную разруху после наводнения...

Image

Отряд прекрасных амазонок шокировал селян под Новосибирском

Image

Вакансию с самой большой зарплатой в Сибири предлагают в Новосиби...

Image

Известный блогер извинился за травлю невиновной в живодёрстве нов...

Image

Первый снег пройдёт в Новосибирске в сентябре

Image

Восьмилетняя школьница осиротела после страшного ДТП в Бийске

Image

Самые пышногрудые женщины живут в Новосибирске

Image

Остались без крыши: жители Новосибирской области пожаловались на ...

Image

Новосибирцы устраняют последствия пронёсшегося над городом шторма

Image

Пожилой химик из Академгородка найден погибшим

Image

Три жилых дома сгорели ночью в Новосибирске

Image

Прокуратура закрыла дело об убийстве бельчонка в Академгородке