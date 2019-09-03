Избирателям Новосибирска в поиске участка поможет 2ГИС

Фото из архива Сиб.фм

Специалисты проекта 2ГИС добавили на карты 38 городов размещение помещений для голосования; для поиска нужно ввести адрес места жительства, а затем запрос «избирательные участки».

На картах 2ГИС стал доступен поиск участков, где можно проголосовать 8 сентября.

По словам директора департамента справочно-картографического производства Елены Толкачёвой, избирательные участки добавлены на карты 38 городов.

«Номера и телефоны участков, их месторасположение, входы в здания теперь можно найти в 2ГИС», – сообщила Елена Толкачёва.

Она отметила, что информация об участках в том или ином городе получена непосредственно с сайтов избирательных комиссий. Для того чтобы найти место, где вы сможете проголосовать, нужно ввести номер избирательного участка в строке поиска. Если вам неизвестен его номер, то можно просто ввести слова «избирательные участки» и поставить отметку рядом с вашим местоположением. Тогда на карте будут отображены все ближайшие к вам помещения для голосования.

Избирательные участки, кроме Новосибирска, появились на картах Москвы, Санкт-Петербурга, Братска, Иркутска, Горно-Алтайска, Улан-Удэ, Читы и других городов.

Напомним, 28 августа в Новосибирске началось досрочное голосование по выборам мэра.