Избирателям Новосибирска в поиске участка поможет 2ГИС

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Избирателям Новосибирска в поиске участка поможет 2ГИСРубрика: общество
06.09.2019 15:33
Фото из архива Сиб.фм
Специалисты проекта 2ГИС добавили на карты 38 городов размещение помещений для голосования; для поиска нужно ввести адрес места жительства, а затем запрос «избирательные участки».
На картах 2ГИС стал доступен поиск участков, где можно проголосовать 8 сентября.
По словам директора департамента справочно-картографического производства Елены Толкачёвой, избирательные участки добавлены на карты 38 городов.
«Номера и телефоны участков, их месторасположение, входы в здания теперь можно найти в 2ГИС», – сообщила Елена Толкачёва.
Она отметила, что информация об участках в том или ином городе получена непосредственно с сайтов избирательных комиссий. Для того чтобы найти место, где вы сможете проголосовать, нужно ввести номер избирательного участка в строке поиска. Если вам неизвестен его номер, то можно просто ввести слова «избирательные участки» и поставить отметку рядом с вашим местоположением. Тогда на карте будут отображены все ближайшие к вам помещения для голосования.
Избирательные участки, кроме Новосибирска, появились на картах Москвы, Санкт-Петербурга, Братска, Иркутска, Горно-Алтайска, Улан-Удэ, Читы и других городов.
Напомним, 28 августа в Новосибирске началось досрочное голосование по выборам мэра.
Анатолий Якимов
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