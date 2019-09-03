Конкурс красоты для особенных девушек пройдёт в Новосибирске

фото Ольги Стволовой

В мероприятии примут участие красавицы, передвигающиеся на колясках; всероссийский конкурс пройдёт уже в пятый раз.

Всероссийский конкурс красоты «Мисс Интеграция» пройдёт 12 сентября в Новосибирске. Мероприятие состоится на сцене театра «Глобус».

За корону победительницы будут сражаться 14 красавиц из Москвы, Абакана, Сургута, Железногорска, Красноярска, Томска, Новотроицка, Уфы, Стерлитамака, Оренбурга, Ярославля и Казани. Участниц ждут занятия по вокалу, актёрскому мастерству, различные мастер-классы и тренинги. Всё это поможет девушкам в полной мере раскрыть свои таланты.

Для конкурсанток организаторы мероприятия приготовили сюрприз — шопинг с профессиональным стилистом. 7 сентября девушки отправятся по магазинам, чтобы выбрать одежду, которую они представят в финале конкурса.

Также в рамках мероприятия 9 сентября в «Победе» красавицы представят свои социальные проекты, направленные на интеграцию людей с инвалидностью в общество. В прошлым году этот этап вызвал наибольший интерес у публики.

На финале 12 сентября в 18:00 гостей будут ждать интересные фотозоны и различные активности. Во время самого конкурса на сцене театра выступят музыкальные коллективы Новосибирска. Жителей города ждут зрелищное шоу, красивые наряды и рассказ об идеальном обществе, в котором все люди с уважением относятся к особенным потребностям.

Напомним, в начале августа Вера Брежнева снялась в клипе особенных новосибирцев.