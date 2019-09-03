«Куда смотрит парторг?» - новый кавер Silenzium вызвал волну негодования у новосибирцев

Скриншот с канала YouTube

Десятки подписчиков пожаловались на «панковский стиль» и «попсу» в качестве композиции для кавера; новый состав трио вновь удивил подписчиков страстным исполнением.

Волна «хейтеров» атаковала известное новосибирское трио Silenzium на YouTube. Новый клип с кавером на песню поп-исполнительницы Fergie собрал сотни дизлайков и негативные комментарии за прошедшие сутки.

Автором и продюсером видео стала лидер коллектива Наталья Григорьева, она почти впервые выступила в роли монтажёра и режиссёра. В клипе она исполняет ведущую партию на виолончели с новым составом молодых скрипачек – Вероникой Какышевой и Милой Ройсс. Девушки выбрали фоном граффити на опорах метромоста и оделись как «панки»: в джинсовые шорты, «косухи» и майки.

Кавер на песню Fergie – «A little party never killed nobody» («Небольшая вечеринка ещё никого не убила») вызвал прямо противоположный эффект. После публикации видео 5 сентября на группу обрушился поток критики в комментариях, а популярный канал начал массово терять подписчиков.

«Интересно, к чему нас зовет такой танец? Первый клип был намного лучше. Группа разлагается на глазах! Куда смотрит ваш парторг?!», – написал пользователь Jack Camomile.

Оператором клипа выступил свадебный видеограф и хореограф Александр Денисов, ему также достались нелестные отзывы. Некоторые комментаторы попытались защитить Наталью Григорьеву и высказали слова поддержки. Сама автор видео пока никак не прокомментировала претензии поклонников.

Несмотря на 218 «дизлайков» клип набрал более девяти тысяч просмотров за сутки.

Напомним, 3 сентября группа Silenzium сняла страстный клип на берегу Обского моря.