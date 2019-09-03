0 балла
+12
66 72.89
Love Radio слушать online Реклама на сиб.фм
Авто Недвижимость Работа

Лента новостей

Предложить новость

Церкви разрешили торговать алкоголем

вчера 23:01 Общество 0 Коммент.

Метромост в Новосибирске украсили иллюминацией

вчера 22:39 Общество 0 Коммент.

За тяжкие преступления против детей осудили родителей в Сибири

вчера 22:07 Хроника 0 Коммент.

«Ералаш» по-новосибирски создали дети-блогеры из российской комедии

вчера 20:10 Общество 0 Коммент.

«Куда смотрит парторг?» - новый кавер Silenzium вызвал волну негодования у новосибирцев

вчера 19:07 Культура 0 Коммент.

Новосибирцы устроили поминки легендарному тренеру лыжных гонок СССР

вчера 18:21 0 Коммент.

Губернатор обсудил с руководством «Почты России» строительство нового логистического центра в Толмачёво

вчера 17:45 Общество 0 Коммент.

В Бердске горит здание бывшего завода «Вега»

вчера 17:37 Хроника 0 Коммент.

Два самолёта Су-34 столкнулись в небе

вчера 16:21 Хроника 0 Коммент.

Избирателям Новосибирска в поиске участка поможет 2ГИС

вчера 15:33 Общество 0 Коммент.

По УДО выпускают Кокорина и Мамаева

вчера 15:23 Общество 0 Коммент.

Таракана в дорогом супермаркете нашла жительница Новосибирска

вчера 15:12 Общество 0 Коммент.

Пропавшего четырёхлетнего мальчика нашли живым в Красноярском крае

вчера 14:37 Общество 0 Коммент.

Стас Ярушин в Новосибирске не достал Сергея Бобровского

вчера 14:05 Общество 0 Коммент.

Мизинец денисовского человека шокировал учёных в Париже

вчера 13:57 Наука 0 Коммент.

Подозреваемая в убийстве кота Моти школьница съехала с квартиры

вчера 13:39 Общество 0 Коммент.

Новосибирские учёные выясняют воздействие инсектицидов на малярийных комаров

вчера 13:25 Общество 0 Коммент.

Строительство «Спортивной» мэрия Новосибирска оценила в 2,6 миллиарда рублей

вчера 13:13 Общество 0 Коммент.

Пьяный водитель Prado ответит за смерть на Димитровском мосту в Новосибирске

вчера 12:42 Общество 0 Коммент.

Стали известны сроки принятия закона о продаже алкоголя с 21 года

вчера 08:38 Общество 0 Коммент.

В День знаний школьников поздравили «рюмкой водки»

03.09.2019 Общество 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Яйцо стало самой влиятельной знаменитостью в интернете

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

«Игра престолов» побила очередной рекорд

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Путин одобрил повышение зарплаты сержантам и рядовым Вооружённых сил

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Егор Крид выпустил вторую сольную песню

17.07.2019 Культура 0 Коммент.

Придётся потерпеть: накопительную часть пенсию замораживают ещё на год

16.07.2019 Экономика 0 Коммент.

Метромост в Новосибирске украсили иллюминацией

Рубрика: общество

06.09.2019 22:39

фото pixabay.com

В Новосибирске появилась новая достопримечательность; метромост украсили разноцветными лампочками. 

Мэрия Новосибирска не пожалела денег на украшение новосибирского метромоста. Он может стать очередной достопримечательностью Новосибирска. Украшение моста анонсировали ещё в ноябре прошлого года. Тогда стоимость контракта приближалась к 4 миллионам рублей. Какой вышла итоговая сумма, пока неизвестно, но, как сообщают Сиб.фм очевидцы, сегодня на мосту провели первые испытания — на несколько секунд включили иллюминацию. 

Мост не будет светиться всеми цветами радуги ежедневно. Включать подсветку планируют в праздничные дни. Известно, что установленное оборудование имеет возможность менять до 65 тысяч цветовых эффектов. 

Напомним, 4 сентября в Новосибирске заработала онлайн-трансляция строительства станции метро “Спортивная”. 

Татьяна Картавых

Теги: Новосибирская область Новосибирский метрополитен метромост

Комментарии

Ваш e-mail
Ваш никнейм
Комментарий

Лента новостей

Предложить новость

Церкви разрешили торговать алкоголем

вчера 23:01 Общество 0 Коммент.

Метромост в Новосибирске украсили иллюминацией

вчера 22:39 Общество 0 Коммент.

За тяжкие преступления против детей осудили родителей в Сибири

вчера 22:07 Хроника 0 Коммент.

«Ералаш» по-новосибирски создали дети-блогеры из российской комедии

вчера 20:10 Общество 0 Коммент.

«Куда смотрит парторг?» - новый кавер Silenzium вызвал волну негодования у новосибирцев

вчера 19:07 Культура 0 Коммент.

Новосибирцы устроили поминки легендарному тренеру лыжных гонок СССР

вчера 18:21 0 Коммент.

Губернатор обсудил с руководством «Почты России» строительство нового логистического центра в Толмачёво

вчера 17:45 Общество 0 Коммент.

В Бердске горит здание бывшего завода «Вега»

вчера 17:37 Хроника 0 Коммент.

Два самолёта Су-34 столкнулись в небе

вчера 16:21 Хроника 0 Коммент.

Избирателям Новосибирска в поиске участка поможет 2ГИС

вчера 15:33 Общество 0 Коммент.

По УДО выпускают Кокорина и Мамаева

вчера 15:23 Общество 0 Коммент.

Таракана в дорогом супермаркете нашла жительница Новосибирска

вчера 15:12 Общество 0 Коммент.

Пропавшего четырёхлетнего мальчика нашли живым в Красноярском крае

вчера 14:37 Общество 0 Коммент.

Стас Ярушин в Новосибирске не достал Сергея Бобровского

вчера 14:05 Общество 0 Коммент.

Мизинец денисовского человека шокировал учёных в Париже

вчера 13:57 Наука 0 Коммент.

Подозреваемая в убийстве кота Моти школьница съехала с квартиры

вчера 13:39 Общество 0 Коммент.

Новосибирские учёные выясняют воздействие инсектицидов на малярийных комаров

вчера 13:25 Общество 0 Коммент.

Строительство «Спортивной» мэрия Новосибирска оценила в 2,6 миллиарда рублей

вчера 13:13 Общество 0 Коммент.

Пьяный водитель Prado ответит за смерть на Димитровском мосту в Новосибирске

вчера 12:42 Общество 0 Коммент.

Стали известны сроки принятия закона о продаже алкоголя с 21 года

вчера 08:38 Общество 0 Коммент.

В День знаний школьников поздравили «рюмкой водки»

03.09.2019 Общество 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Яйцо стало самой влиятельной знаменитостью в интернете

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

«Игра престолов» побила очередной рекорд

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Путин одобрил повышение зарплаты сержантам и рядовым Вооружённых сил

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Егор Крид выпустил вторую сольную песню

17.07.2019 Культура 0 Коммент.

Придётся потерпеть: накопительную часть пенсию замораживают ещё на год

16.07.2019 Экономика 0 Коммент.

Статьи по теме

Image
24.08.2019

Депутатское лобби строителей

На политической арене Новосибирска м...

Читать далее
Image
12.08.2019

Культура городских террас

Квартира с собственным приусадебным участк...

Читать далее
Image
24.07.2019

«Олды тут» – как наши мамы и бабушки покоряют интернет

Как перевести наших старших родственников через дорогу между п...

Читать далее
Image
21.06.2019

Миллиарды на наказы

Денег добавили, но нужно ещё больше

Читать далее
Image
19.06.2019

Автобус дальше не идёт

Почему власти районов Новосибирской области и пер...

Читать далее
Image
14.06.2019

Дороги ждут хозяина

Что делать, чтобы нехватка специалистов и подорожание ...

Читать далее

Новости по теме

Нетрезвых водителей будут ловить в Новосибирске в день выборов вчера 22:25

Популярное

Image

Дальнобойщик продал фуру новосибирского мороженого по дороге в Як...

Image

Новосибирский фотограф показал тотальную разруху после наводнения...

Image

Вакансию с самой большой зарплатой в Сибири предлагают в Новосиби...

Image

Известный блогер извинился за травлю невиновной в живодёрстве нов...

Image

Первый снег пройдёт в Новосибирске в сентябре

Image

Восьмилетняя школьница осиротела после страшного ДТП в Бийске

Image

Самые пышногрудые женщины живут в Новосибирске

Image

Остались без крыши: жители Новосибирской области пожаловались на ...

Image

Пожилой химик из Академгородка найден погибшим

Image

Три жилых дома сгорели ночью в Новосибирске

Image

Новосибирский оперный театр уволил заслуженного артиста России

Image

Неправильный флаг России повесили над администрацией Кировского р...

Image

Министр культуры Новосибирской области Игорь Решетников уходит в ...