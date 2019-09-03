Метромост в Новосибирске украсили иллюминацией

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Метромост в Новосибирске украсили иллюминациейРубрика: общество
06.09.2019 22:39
фото pixabay.com
В Новосибирске появилась новая достопримечательность; метромост украсили разноцветными лампочками.
Мэрия Новосибирска не пожалела денег на украшение новосибирского метромоста. Он может стать очередной достопримечательностью Новосибирска. Украшение моста анонсировали ещё в ноябре прошлого года. Тогда стоимость контракта приближалась к 4 миллионам рублей. Какой вышла итоговая сумма, пока неизвестно, но, как сообщают Сиб.фм очевидцы, сегодня на мосту провели первые испытания — на несколько секунд включили иллюминацию.
Мост не будет светиться всеми цветами радуги ежедневно. Включать подсветку планируют в праздничные дни. Известно, что установленное оборудование имеет возможность менять до 65 тысяч цветовых эффектов.
Напомним, 4 сентября в Новосибирске заработала онлайн-трансляция строительства станции метро “Спортивная”.
Татьяна Картавых
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