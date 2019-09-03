Мизинец денисовского человека шокировал учёных в Париже

Фото из архива Сиб.фм

Новосибирские археологи нашли часть фаланги пальца нового вымершего вида людей – денисовского человека; исследователи из Парижа подтвердили сходство с пальцами человека разумного.

Палеонтологи всего мира получили ещё одно доказательство схожести денисовского человека с человеком разумным благодаря находке специалистов Института археологии и этнографии СО РАН в Новосибирске. Вчера, 5 сентября, мировой научный журнал Nature опубликовал статью о результатах исследования найденных фрагментов кости.

Исследование группы учёных из Института Жака Моно в Париже посвящено классификации фаланги мизинца правой руки, найденного новосибирскими археологами 11 лет назад. Комплексный анализ кусочка кости и цифровая реконструкция пальца подтвердила, что пальцы денисовского человека оказались намного более похожи на пальцы современных людей, чем считалось ранее.

«Я счастлива, что мы смогли что-то получить из этого фрагмента. Ранее фаланга считалась утерянной, и это было пробелом для науки», – сообщила Nature автор исследования Института Жака Моно Ева-Мария Гейгль.

Команда исследователей восстановила ДНК отсутствующего фрагмента и с помощью фотографии смогла сличить отсутствующую часть кости с остальной фалангой мизинца. Палеоантрополог из Университета Торонто в Канаде Бенс Виола уверена, что исследователи внесли свой вклад в наше знание о происхождении денисовского человека.

Напомним, в феврале международная команда учёных доказала, что люди из Денисовой пещеры на Алтае оказались значительно древнее.