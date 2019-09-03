Мужчина отправится в колонию за избиение девочки ремнём

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Ранее судимый житель Панкрушихинского района причинил тяжкий вред здоровью малолетней; сделал он это в целях воспитания.

В Алтайском крае 23-летний мужчина избил малолетнюю дочь своей подруги ремнём с металлической пряжкой. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ по региону.

Правоохранительные органы установили, что ранее судимый молодой алтаец, нигде не работающий и злоупотребляющий спиртным, в декабре 2018 года, чтобы научить дочь своей возлюбленной уму-разуму, избил её ремнём. Мужчина не рассчитал силу и нанёс тяжкий вред здоровью ребёнка.

Житель Алтайского края полностью признал свою вину. Однако это не сильно помогло ему: его приговорили к 4 годам и 8 месяцам колонии общего режима.

Напомним, 13 августа женщина избила старушку в автобусе в Новосибирске.