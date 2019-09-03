На поиски четырёхлетнего мальчика подняли волонтёров Сибири

7 баллов
+21
66.05 72.88
Love Radio слушать online Реклама на сиб.фм
Авто Недвижимость Работа

Лента новостей

Предложить новость

Губернатор обсудил с руководством «Почты России» строительство нового логистического центра в Толмачёво

сегодня 17:45 Общество 0 Коммент.

В Бердске горит здание бывшего завода «Вега»

сегодня 17:37 Хроника 0 Коммент.

Два самолёта Су-34 столкнулись в небе

сегодня 16:21 Хроника 0 Коммент.

Избирателям Новосибирска в поиске участка поможет 2ГИС

сегодня 15:33 Общество 0 Коммент.

По УДО выпускают Кокорина и Мамаева

сегодня 15:23 Общество 0 Коммент.

Таракана в дорогом супермаркете нашла жительница Новосибирска

сегодня 15:12 Общество 0 Коммент.

Стас Ярушин в Новосибирске не достал Сергея Бобровского

сегодня 14:05 Общество 0 Коммент.

Подозреваемая в убийстве кота Моти школьница съехала с квартиры

сегодня 13:39 Общество 0 Коммент.

Новосибирские учёные выясняют воздействие инсектицидов на малярийных комаров

сегодня 13:25 Общество 0 Коммент.

Строительство «Спортивной» мэрия Новосибирска оценила в 2,6 миллиарда рублей

сегодня 13:13 Общество 0 Коммент.

Пьяный водитель Prado ответит за смерть на Димитровском мосту в Новосибирске

сегодня 12:42 Общество 0 Коммент.

При взрыве жилого дома пострадала женщина

сегодня 12:35 Хроника 0 Коммент.

Сибирские живодёры подстрелили собаку и бросили её умирать

сегодня 12:27 Хроника 0 Коммент.

Элджей женился на телеведущей Насте Ивлеевой

сегодня 12:01 Общество 0 Коммент.

Новосибирская область уступила Алтаю по количеству разводов

сегодня 11:52 Общество 0 Коммент.

ФК «Новосибирск» принимает на своём поле омский «Иртыш»

сегодня 11:33 Общество 0 Коммент.

Конкурс красоты для особенных девушек пройдёт в Новосибирске

сегодня 11:24 Общество 0 Коммент.

Водитель погиб в лобовом столкновении двух иномарок под Новосибирском

сегодня 11:13 Хроника 0 Коммент.

Депутат заксобрания Дарья Украинцева презентовала свою книгу о Новосибирске

сегодня 11:04 Общество 0 Коммент.

Стали известны сроки принятия закона о продаже алкоголя с 21 года

сегодня 08:38 Общество 0 Коммент.

В День знаний школьников поздравили «рюмкой водки»

03.09.2019 Общество 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Яйцо стало самой влиятельной знаменитостью в интернете

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

«Игра престолов» побила очередной рекорд

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Путин одобрил повышение зарплаты сержантам и рядовым Вооружённых сил

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Егор Крид выпустил вторую сольную песню

17.07.2019 Культура 0 Коммент.

Придётся потерпеть: накопительную часть пенсию замораживают ещё на год

16.07.2019 Экономика 0 Коммент.

На поиски четырёхлетнего мальчика подняли волонтёров Сибири

Рубрика: общество, проиcшествия

06.09.2019 12:51

фото из группы «Лиза Алерт» в социальной сети «ВКонтакте»

Поисковики пытаются найти маленького мальчика; о местонахождении ребёнка ничего не известно с 5 сентября.

На поиски четырёхлетнего Ильи Кобелева из посёлка Берёзовка в Ирбейском районе отправились волонтёры из отряда «Лиза Алерт». Информация об этом появилось в официальной группе поисковиков в социальной сети «ВКонтакте».

В последний раз ребёнка видели 5 сентября. Мальчик был одет в коричневую кофту, тёмно-синие спортивные штаны и бордовые резиновые сапоги. 

У Ильи голубые глаза и короткие светло-русые волосы. Он плотного телосложения, его рост примерно 100 сантиметров.

Напомним, 3 сентября пропавшего под Новосибирском 11-летнего мальчика нашли живым. 

 

Никита Минин

Теги: Сибирь ребёнок пропал

Комментарии

Ваш e-mail
Ваш никнейм
Комментарий

Лента новостей

Предложить новость

Губернатор обсудил с руководством «Почты России» строительство нового логистического центра в Толмачёво

сегодня 17:45 Общество 0 Коммент.

В Бердске горит здание бывшего завода «Вега»

сегодня 17:37 Хроника 0 Коммент.

Два самолёта Су-34 столкнулись в небе

сегодня 16:21 Хроника 0 Коммент.

Избирателям Новосибирска в поиске участка поможет 2ГИС

сегодня 15:33 Общество 0 Коммент.

По УДО выпускают Кокорина и Мамаева

сегодня 15:23 Общество 0 Коммент.

Таракана в дорогом супермаркете нашла жительница Новосибирска

сегодня 15:12 Общество 0 Коммент.

Стас Ярушин в Новосибирске не достал Сергея Бобровского

сегодня 14:05 Общество 0 Коммент.

Подозреваемая в убийстве кота Моти школьница съехала с квартиры

сегодня 13:39 Общество 0 Коммент.

Новосибирские учёные выясняют воздействие инсектицидов на малярийных комаров

сегодня 13:25 Общество 0 Коммент.

Строительство «Спортивной» мэрия Новосибирска оценила в 2,6 миллиарда рублей

сегодня 13:13 Общество 0 Коммент.

Пьяный водитель Prado ответит за смерть на Димитровском мосту в Новосибирске

сегодня 12:42 Общество 0 Коммент.

При взрыве жилого дома пострадала женщина

сегодня 12:35 Хроника 0 Коммент.

Сибирские живодёры подстрелили собаку и бросили её умирать

сегодня 12:27 Хроника 0 Коммент.

Элджей женился на телеведущей Насте Ивлеевой

сегодня 12:01 Общество 0 Коммент.

Новосибирская область уступила Алтаю по количеству разводов

сегодня 11:52 Общество 0 Коммент.

ФК «Новосибирск» принимает на своём поле омский «Иртыш»

сегодня 11:33 Общество 0 Коммент.

Конкурс красоты для особенных девушек пройдёт в Новосибирске

сегодня 11:24 Общество 0 Коммент.

Водитель погиб в лобовом столкновении двух иномарок под Новосибирском

сегодня 11:13 Хроника 0 Коммент.

Депутат заксобрания Дарья Украинцева презентовала свою книгу о Новосибирске

сегодня 11:04 Общество 0 Коммент.

Стали известны сроки принятия закона о продаже алкоголя с 21 года

сегодня 08:38 Общество 0 Коммент.

В День знаний школьников поздравили «рюмкой водки»

03.09.2019 Общество 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Яйцо стало самой влиятельной знаменитостью в интернете

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

«Игра престолов» побила очередной рекорд

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Путин одобрил повышение зарплаты сержантам и рядовым Вооружённых сил

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Егор Крид выпустил вторую сольную песню

17.07.2019 Культура 0 Коммент.

Придётся потерпеть: накопительную часть пенсию замораживают ещё на год

16.07.2019 Экономика 0 Коммент.

Статьи по теме

Image
06.01.2019

Вам повторить?

Самые главные события уходящего года от А до Я

Читать далее
Image
07.12.2018

Бояться ли китайцев, юани приносящих

Стоит ли опасаться инте...

Читать далее
Image
23.11.2018

7 причин переехать в ЖК Золотая Нива от СибирьИнвест

Мы всё взвесили, измерили, оценили – чтобы вы приняли верное ре...

Читать далее
Image
12.11.2018

Серпом по Байкалу

Как нам, сибирякам, относиться к тому, что Забайкалье и Бу...

Читать далее
Image
08.11.2018

День Сибири: праздновать можно, но осторожно

Власти пр...

Читать далее
Image
24.10.2018

Столица, переносись!

Шойгу предложил создать в Сибири финансово-промышленн...

Читать далее

Новости по теме

Пропавшего четырёхлетнего мальчика нашли живым в Красноярском крае сегодня 14:37 Пока ты спал: сибиряк использовал друга для удовлетворения сексуальных потребностей 04.09.2019 «Фу, геи!»: сибирские дети избили целовавшихся на лавочке пьяных мужчин 04.09.2019 Новосибирские музейные экспозиции не попали в список лучших в стране 04.09.2019

Популярное

Image

Дальнобойщик продал фуру новосибирского мороженого по дороге в Як...

Image

Новосибирский фотограф показал тотальную разруху после наводнения...

Image

Отряд прекрасных амазонок шокировал селян под Новосибирском

Image

Вакансию с самой большой зарплатой в Сибири предлагают в Новосиби...

Image

Известный блогер извинился за травлю невиновной в живодёрстве нов...

Image

Первый снег пройдёт в Новосибирске в сентябре

Image

Восьмилетняя школьница осиротела после страшного ДТП в Бийске

Image

Самые пышногрудые женщины живут в Новосибирске

Image

Остались без крыши: жители Новосибирской области пожаловались на ...

Image

Новосибирцы устраняют последствия пронёсшегося над городом шторма

Image

Пожилой химик из Академгородка найден погибшим

Image

Три жилых дома сгорели ночью в Новосибирске

Image

Прокуратура закрыла дело об убийстве бельчонка в Академгородке