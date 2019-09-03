На поиски четырёхлетнего мальчика подняли волонтёров Сибири

фото из группы «Лиза Алерт» в социальной сети «ВКонтакте»

Поисковики пытаются найти маленького мальчика; о местонахождении ребёнка ничего не известно с 5 сентября.

На поиски четырёхлетнего Ильи Кобелева из посёлка Берёзовка в Ирбейском районе отправились волонтёры из отряда «Лиза Алерт». Информация об этом появилось в официальной группе поисковиков в социальной сети «ВКонтакте».

В последний раз ребёнка видели 5 сентября. Мальчик был одет в коричневую кофту, тёмно-синие спортивные штаны и бордовые резиновые сапоги.

У Ильи голубые глаза и короткие светло-русые волосы. Он плотного телосложения, его рост примерно 100 сантиметров.

Напомним, 3 сентября пропавшего под Новосибирском 11-летнего мальчика нашли живым.