Неделя на поддельном больничном обернулась годом ограничения свободы в Новосибирске

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Неделя на поддельном больничном обернулась годом ограничения свободы в НовосибирскеРубрика: общество
06.09.2019 15:01
Фото с сайта pixabay.com
Продавщица «Марии-Ра» решила отдохнуть недельку за счёт поддельного больничного; целый год она будет невыездной и не сможет гулять по ночам.
Жительница Новосибирска Елена поплатилась за попытку скрыть десятидневный прогул. Сегодня, 6 сентября, в прокуратуре Октябрьского района рассказали Сиб.фм о приговоре по делу о подделке официального документа.
Согласно материалам дела, жительница частного дома на улице Чехова взяла пустой бланк листка нетрудоспособности и своей рукой заполнила его – ФИО, адрес, и другие анкетные данные, название организации – магазина «Мария-Ра», являющегося структурным подразделением ООО «Розница К-1» на улице Никитина. В официальном документе продавщица указала, что с 11 июля 2018 года по 21 июля 2018 года она была на больничном и проставила подпись от имени лечащего врача.
«Женщина предъявила подложный листок нетрудоспособности по месту работы, чтобы скрыть факт своего прогула. Вину по предъявленному обвинению она признала полностью. Суд назначил сотруднице магазина один год ограничения свободы и штраф в 6 тысяч рублей», – сообщил Сиб.фм помощник прокурора Октябрьского района Никита Краев.
Ограничение свободы предусматривает, что осуждённый не будет уходить из места постоянного проживания в определённое время суток, посещать определенные места, выезжать за территорию города, посещать массовые мероприятия или изменять место жительства. Также оно обязывает отмечаться в полиции на протяжении всего назначенного срока. Приговор в законную силу не вступил.
Напомним, новосибирские дети принесли в школу патроны и довели мать до суда в конце августа.
Никита Манько
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