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Неделя на поддельном больничном обернулась годом ограничения свободы в Новосибирске

Рубрика: общество

06.09.2019 15:01

Фото с сайта pixabay.com

Продавщица «Марии-Ра» решила отдохнуть недельку за счёт поддельного больничного; целый год она будет невыездной и не сможет гулять по ночам.

Жительница Новосибирска Елена поплатилась за попытку скрыть десятидневный прогул. Сегодня, 6 сентября, в прокуратуре Октябрьского района рассказали Сиб.фм о приговоре по делу о подделке официального документа.

Согласно материалам дела, жительница частного дома на улице Чехова взяла пустой бланк листка нетрудоспособности и своей рукой заполнила его – ФИО, адрес, и другие анкетные данные, название организации – магазина «Мария-Ра», являющегося структурным подразделением ООО «Розница К-1» на улице Никитина. В официальном документе продавщица указала, что с 11 июля 2018 года по 21 июля 2018 года она была на больничном и проставила подпись от имени лечащего врача. 

«Женщина предъявила подложный листок нетрудоспособности по месту работы, чтобы скрыть факт своего прогула. Вину по предъявленному обвинению она признала полностью. Суд назначил сотруднице магазина один год ограничения свободы и штраф в 6 тысяч рублей», – сообщил Сиб.фм помощник прокурора Октябрьского района Никита Краев.

Ограничение свободы предусматривает, что осуждённый не будет уходить из места постоянного проживания в определённое время суток, посещать определенные места, выезжать за территорию города, посещать массовые мероприятия или изменять место жительства. Также оно обязывает отмечаться в полиции на протяжении всего назначенного срока. Приговор в законную силу не вступил.

Напомним, новосибирские дети принесли в школу патроны и довели мать до суда в конце августа.

Никита Манько

Теги: болезни работа суд подделка

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сегодня 13:25 Общество 0 Коммент.

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сегодня 11:33 Общество 0 Коммент.

Конкурс красоты для особенных девушек пройдёт в Новосибирске

сегодня 11:24 Общество 0 Коммент.

Водитель погиб в лобовом столкновении двух иномарок под Новосибирском

сегодня 11:13 Хроника 0 Коммент.

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сегодня 11:04 Общество 0 Коммент.

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сегодня 08:38 Общество 0 Коммент.

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21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

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22.07.2019 Общество 0 Коммент.

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22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

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В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

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