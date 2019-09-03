Нетрезвых водителей будут ловить в Новосибирске в день выборов

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В день, когда весь Новосибирск будет выбирать мэра, инспекторы ГИБДД будут выбирать, кого остановить; в городе объявлено сразу несколько операций.

День выборов в Новосибирске станет днём рейдов ГИБДД. 8 сентября инспекторы выйдут сразу в несколько рейдов.

Прежде всего, будут устанавливать водителей, которые, несмотря на всю тяжесть ответственности, садятся за руль в состоянии алкогольного опьянения. Из пояснения ГИБДД следует, что особое внимание уделят территории Железнодорожного района

"С начала 2019 года только в Железнодорожном районе Новосибирска произошли четыре аварии по вине нетрезвых водителей. В результате, шесть человек серьезно пострадали, а один погиб”, — сообщил Сиб.фм инспектор группы пропаганды ГИБДД по Новосибирску Владислав Савченков.

Ещё одной целью дорожных инспекторов станут автомобилисты, которые сели за руль без прав или будучи лишёнными документов на право вождения транспортных средств.

Напомним, пьяный водитель Toyota Prado ответит за смерть на Димитровском мосту.