Новосибирская область уступила Алтаю по количеству разводов

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Новосибирская область уступила Алтаю по количеству разводовРубрика: общество
06.09.2019 11:52
ФОТО С САЙТА PIXABAY.COM
На каждые 100 браков в Новосибирске приходится 73 развода; регион занял лидирующую позицию в Сибири.
По сообщению управления по делам ЗАГС Новосибирской области, за шесть месяцев 2019 года в регионе зарегистрировано 6 тысяч браков и 4,7 тысячи разводов. 73 свадьбы из 100 закончились разводом. Таким образом Новосибирская область заняла второе место в СФО.
На первое место по числу расторгнутых браков вышел Алтайский край. Там на сотню браков приходится 75 разводов. На одной строчке с Новосибирском расположился Томск, а третье место делят Кемеровская и Омская области с 71 разводом на 100 свадеб.
Реже всего новобрачные разводятся в Республике Тыва. На 100 заключённых браков здесь приходится 29 расторжений.
Напомним, 22 августа Новосибирск вошёл в тройку лидеров по тратам на алкоголь.
Татьяна Картавых
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