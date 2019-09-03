Новосибирская область уступила Алтаю по количеству разводов

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На каждые 100 браков в Новосибирске приходится 73 развода; регион занял лидирующую позицию в Сибири.

По сообщению управления по делам ЗАГС Новосибирской области, за шесть месяцев 2019 года в регионе зарегистрировано 6 тысяч браков и 4,7 тысячи разводов. 73 свадьбы из 100 закончились разводом. Таким образом Новосибирская область заняла второе место в СФО.

На первое место по числу расторгнутых браков вышел Алтайский край. Там на сотню браков приходится 75 разводов. На одной строчке с Новосибирском расположился Томск, а третье место делят Кемеровская и Омская области с 71 разводом на 100 свадеб.

Реже всего новобрачные разводятся в Республике Тыва. На 100 заключённых браков здесь приходится 29 расторжений.

Напомним, 22 августа Новосибирск вошёл в тройку лидеров по тратам на алкоголь.