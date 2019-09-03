Новосибирские учёные выясняют воздействие инсектицидов на малярийных комаров

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Сотрудники Института цитологии и генетики СО РАН изучают устойчивость переносчиков малярии к инсектицидам; от опасной инфекционной болезни в мире умирает до трёх миллионов человек в год.

Смертность от малярии в ближайшее десятилетие будет только расти. Такое заявление сделали эксперты. Правда, они уточняют, что большинство случаев заражения этой инфекционной болезнью приходится на тропическую Африку. Тем не менее, жители северных стран также могут заболеть, так как ореол обитания малярийных комаров очень широк.

По словам научного сотрудника лаборатории Федерального исследовательского центра Института цитологии и генетики СО РАН, кандидата биологических наук Олега Ваулина, малярийные комары – это не только те, которые заражены переносчиками – плазмодиями.

«Комары, которые могут содержать паразита, а это довольно обширная группа, чьи представители встречаются по всему свету, могут переносить малярию. Это, например, комары Anopheles messeae и Anopheles daciae – широко распространённые на большинстве территории России. Хватает их и в Новосибирской области», – сказал Олег Ваулин.

Учёные отмечают, что визуально отличить комара-переносчика от обычного очень сложно. Несмотря на то, что эпидемия малярии не грозит жителям Новосибирской области, потенциальная опасность всё же существует. Тем более что кроме малярии комары являются переносчиками и других болезней. Поэтому исследователи занимаются вопросом сокращения популяции кровососущих насекомых.

Работа осложняется тем, что насекомые достаточно быстро привыкают к новым инсектицидам, а старые проверенные средства, например, ДДТ очень опасны для человека. Изучение механизмов устойчивости комаров к химическим веществам, которые проводятся в соответствии со специально-разработанными протоколами, позволяет сделать борьбу эффективнее. Олег Ваулин проделал такую работу со средством под названием «Малатион», который наши граждане знают как «карбофос».

Как подытожил Олег Ваулин, исследования показали, что малярийные комары, обитающие в нашем регионе, имеют низкую устойчивость к карбофосу. При этом у них отсутствует генетический потенциал для относительно быстрой адаптации. Это говорит о его эффективности и в долгосрочной перспективе.

Напомним, 23 августа стало известно, что комары занесли в Россию потенциально опасные заболевания из Египта и Юго-Восточной Азии.